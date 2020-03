Tim Gailus vom KIKA (links) und Stefan Peter Andres lesen am Samstag nicht in der Straßenbahn, sondern im Schaufenster der Buchhandlung sitzend.

Erfurt. Die Kinderbuchtage finden in veränderter, in einer an die Corona-Situation angepassten Form statt.

Erfurter Kinderbuchtage verlegen Lesung ins Schaufenster

Mit geänderten Veranstaltungsformaten reagieren die Erfurter Kinderbuchtage auf die Corona-Situation. „Wir als Akteure der Erfurter Kinderbuchtage sind uns unserer Verantwortung in dieser komplizierten Zeit bewusst“, teilt Buchhändler und Organisator Peter Peterknecht mit.

Die Straßenbahnlesungen am Samstag, 14. März, finden in geänderter Form statt: „Wir haben die Akteure der Straßenbahnen zu uns in die Buchhandlung geholt. Ab 10.30 Uhr werden die Leser Stefan Andres und Tim Gailus vom KIKA aus den Schaufenstern der Buchhandlung am Anger heraus abwechselnd lesen. Der Ton wird nach außen übertragen. So können alle Kinder sicher die Geschichten verfolgen. Zuvor wird von der Schule am Südpark ein großes Tilda-Apfelkern Fenster-gestaltet. Die Schüler der Grundschule aus Walschleben werden sich dem Mumelmonster widmen.

Die Lesung „Seawalker“ von Katja Brandis, geplant für Sonntag, den 15. März, wird vom Flughafen in die Alte Parteischule in der Werner-Seelenbinder-Straße 14 verlegt. Dort beginnt die Lesung eine halbe Stunde später, also um 15.30 Uhr. Mit dem Umzug in einen größeren Raum soll es ausreichend Platz zwischen den Gästen geben.

„Die für Montag geplante Lesung mit Frau Pantermüller im Atrium der Stadtwerke finden regulär statt. Da der Raum sehr groß ist, können wir die Stühle auch hier entsprechend luftig stellen“, so Peterknecht. Am Dienstag, den 17. März, findet die Lesung mit Fabian Lenk nicht wie geplant bei der Polizei statt, sondern in unserem „Book up-Store“ am Anger 8. Auch hier verschiebt sich der Beginn um eine halbe Stunde.

Zwei Veranstaltungen der Kinderbuchtage müssen abgesagt werden: Für Mittwoch, den 18. März, steht Barbara Kindermann für die Veranstaltung „Vom Sockel geholt“ nicht zur Verfügung und am Freitag, 20. März, kann die Lesung mit Günther Wessel „You for Future“ nicht stattfinden. „Hier zahlen wir die Tickets in der Buchhandlung aus“, sagt Peter Peterknecht.