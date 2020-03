Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Arbeit und Beruf

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von drei Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Feldern Arbeit und Beruf. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Cornoa-Liveblog.

Mein Ehemann arbeitet bei einer Firma (*), die Pakete und Päckchen ausliefert. Bisher bekam er keine Schutzausrüstung. Der Arbeitgeber besteht auf die Lieferbestätigung, jeder Kunde fasst das Schreibgerät an. Ist das rechtens? Frank Schenker, Sprecher des Gesundheitsministeriums: Nach einem Erlass der Landesregierung sind Versand- und Postdienstleistung sowie die Auslieferung von Briefen, Päckchen und Paketen nicht verboten. Allerdings dürfen sie nur noch unter strengen Auflagen zur Hygiene erfolgen. Kunden sind über Abstandsregelung und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu informieren und aktiv aufzufordern, sich an die Abstandsregeln zu halten. Beschäftigte sind zwingend zu schützen. Dafür müssen ein verstärktes Reinigungs-und Desinfektionsregime sowie die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für das Personal gewährleistet sein. Die im direkten Kundenkontakt stehenden Oberflächen sind regelmäßig zusätzlich zu reinigen und zu desinfizieren. Dürfen Beschäftigte, die infolge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden, dazu zwangsverpflichtet werden, im Einzelhandel oder in der Landwirtschaft zu arbeiten? Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen: Dass Beschäftigte, deren Unternehmen durch die Corona-Krise in Notlage geraten sind und deswegen bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angezeigt haben, nun im Einzelhandel oder als Erntehelfer eingesetzt werden sollen, ist aus Sicht des DGB ein völlig abwegiger Vorschlag. Die Kollegen nehmen eine Versicherungsleistung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, für die sie Beiträge gezahlt haben. Daraus kann sich kein Zwang zur Aufnahme einer anderen Tätigkeit ableiten. Außerdem würde sich ganz praktisch das Problem stellen, dass nicht alle Kurzarbeiter auf „Kurzarbeit Null“ sind und zum anderen sind diese Kollegen mitunter auch gar nicht qualifiziert und ausgebildet für das komplexe Berufsbild beispielsweise eines Einzelhandelskaufmanns oder Verkäufers. Darf der Chef seine Bauarbeiter zwingen, in einem vollgestopften Kleinbus zur Baustelle zu fahren? Katharina Knoll aus dem Thüringer Arbeitsministerium: Der Arbeitgeber darf seine Angestellten natürlich nicht zwingen, gemeinsam in einem Kleinbus zur Arbeit zu fahren. Er hat die Sorgfaltspflicht für seine Angestellten zu erfüllen. Wir sind ein Lohnsteuerhilfeverein und bearbeiten für unsere Mitglieder die Steuererklärungen. Unsere Beratungsstelle darf aktuell keine Besucher empfangen. Leider versenden die Finanzämter immer noch Anschreiben mit kurzfristigen Terminen, die zurzeit nicht einzuhalten sind. Die meisten Ämtern haben bereits reagiert, nur von den Finanzbehörden ist noch nichts bekannt. Heike Taubert, Thüringer Finanzministerin: Das Thüringer Finanzministerium hat die Thüringer Steuerberater und weitere Vertreter der steuerberatenden Berufe am 23. März schriftlich darüber informiert, dass die Frist für die Abgabe der Jahressteuererklärungen 2018 verlängert wird. Fristverlängerungsanträgen wird ohne Prüfung eines Verschuldens rückwirkend vom 29. Februar 2020 – zunächst bis zum 31. Mai 2020 – stattgegeben. Fristverlängerungsanträge in Bezug auf Steueranmeldungen, insbesondere für die Lohn- und Umsatzsteuer, werden einzelfallbezogen, aber unter Berücksichtigung der aktuellen Situation großzügig bearbeitet. Denn auch die Steuerberater sind für die Unternehmer und Selbstständigen jetzt eine wichtige Stütze. Zudem muss bedacht werden, dass die Personallage auch in den Steuerkanzleien angespannt ist. Kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel wegen Ansteckungsgefahr verbieten? Kerstin Lange, Expertin für Arbeits- und Sozialrecht beim Verband der Wirtschaft Thüringen: Nein. Er kann ihn natürlich auf das große Risiko der Ansteckung hinweisen, letztlich ist es aber die persönliche Entscheidung eines jeden Arbeitnehmers. Er trägt das sogenannte Wegerisiko. Das gilt selbst für den Fall, dass wegen allgemein angeordneter Maßnahmen, weil etwa die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr oder nur noch seltener fahren, er seinen Arbeitsplatz nicht pünktlich oder gar nicht erreichen kann. Der Arbeitnehmer hat in diesem Fall Fall keinen Anspruch auf Entgelt. Dem Arbeitnehmer ist in diesen Fällen angeraten, sich mit dem Arbeitgeber in Verbindung zu setzen und über die Situation aufzuklären. Er sollte in jedem Fall versuchen, den Arbeitsort zu erreichen. Infektiologe Rainer Lundershausen aus Erfurt: Wenn möglich, sollten Bus und Bahn gemieden werden. Eine kurze Strecke kann man eventuell auch zu Fuß gehen. Natürlich ist die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs besonders in ländlichen Regionen notwendig. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten aber nur bei dringender Notwendigkeit benutzt werden. Die Fahrzeugführer sollten nur so vielen Fahrgästen den Zutritt gewähren, wie die Einhaltung der Abstandsregel es vorgibt. Antje Hellmann aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft: Ohne Nahverkehr können viele Personen, die etwa im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelversorgung oder bei der Polizei arbeiten, ihren Arbeitsplatz nicht erreichen. Zudem sind derzeit signifikant weniger Menschen im Nahverkehr unterwegs. Auch in Bus und Bahn gilt das, was immer gilt: Abstand halten, nach dem Kontakt mit Türen und Griffen Hände waschen und möglichst desinfizieren. Die Nahverkehrsunternehmen haben ihrerseits Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge intensiviert.