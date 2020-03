Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Behandlung und Symptome

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Bereichen Hygiene und Desinfektion. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Frau Merkel musste sich wegen einer Impfung in Quarantäne begeben. Wann ist eine Pneumokokken-Impfung angesagt und was kann oder soll eine „vorbeugende“ Pneumokokken-Impfung bewirken? Infektiologe Rainer Lundershausen: Die Bundeskanzlerin hatte Kontakt zu einem Sars-CoV-2-infizierten Arzt, somit ist nach den RKI-Richtlinien die häusliche Isolation anzuordnen. Die Pneumokokken-Impfung schützt natürlich nicht vor einer Sars-CoV-2-Infektion. Den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung können aber pulmonale Zusatzerkrankungen deutlich verschlechtern. Gegen eine dieser Erkrankungen – die Pneumokokken-Pneumonie – würde die Impfung schützen. Ich habe gelesen, dass diejenigen, die Corona überstanden haben, eine 30-prozentige Schädigung der Lunge zurückbehalten und möchte wissen, ob das stimmt? Infektiologe Rainer Lundershausen: Nach Ausheilung einer Covid-19-Erkrankung bleiben regelhaft keine dauerhaften Lungenschädigungen zurück, allerdings bestehen bereits vor der Infektion bestehende Lungenerkrankungen fort und können sich auch verschlechtern. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Internetseite. Warum sind oft zwei Tests nötig, um Corona sicher zu erkennen? Infektiologe Rainer Lundershausen: Regelhaft sind keine zwei Test erforderlich, um eine Sars-CoV-2-Infektion auszuschließen oder zu beweisen. Einzelne Mitteilungen sind bekannt geworden, die eine Infektion erst bei einer zweiten Testung nachgewiesen haben. Ob es sich aber möglicherweise um einen fehlerhaften ersten Test gehandelt hat, ist meines Erachtens nicht ausgeschlossen. Wie stellen sich die Beschwerden beim Coronavirus konkret dar? Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle: Die charakteristischsten und häufigsten Beschwerden, sofern man überhaupt welche verspürt, gleichen denen einer Grippe: Husten und Fieber. Dass es eine Infektion mit dem Coronavirus ist, können jedoch nur entsprechende Tests und radiologische Untersuchungen, also bildgebende Verfahren, zweifelsfrei feststellen. Wie verläuft eine Behandlung, wenn jemand an Covid-19 erkrankt? Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle: Das ist abhängig von den Symptomen, sofern welche auftreten. Momentan gibt es keine zugelassene Therapie zur Behandlung von Covid-19. Die Therapie erfolgt hauptsächlich symptomatisch, das heißt, die Begleiterscheinungen, die etwa denen einer Erkältung oder Grippe gleichen, werden behandelt. Es werden daher falls nötig Medikamente verabreicht, die fiebersenkend und entzündungshemmend wirken. In klinischen Studien befinden sich momentan einige Virustatika, mit denen bereits Erfahrungen bei anderen viralen Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel Remdesivir und Lopinavir/Ritonavir. In schwereren Fällen von Covid-19 kann bei bakteriellen Superinfektionen der Einsatz von Antibiotika notwendig werden. Dies scheint nach dem momentanen Stand des Wissens eher selten der Fall zu sein. Gibt es Erkenntnisse darüber, ob Grippe-Geimpfte besser gegen Corona geschützt sind? Infektiologie Marylyn Addo: Nein. Auch wenn die Symptome einer Coronavirus-Infektion denen einer klassischen Grippe sehr ähnlich sein können, bietet eine Grippe-Impfung keinen Schutz gegen Sars-CoV-2. Eine Grippeimpfung gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) ist dennoch zur Prävention der Grippe sinnvoll. Wie wird festgestellt, dass infizierte Personen geheilt sind und aus der Quarantäne entlassen werden können? Infektiologie Marylyn Addo: Das Gesundheitsamt entscheidet, ob eine infizierte oder eine Kontaktperson in Quarantäne muss und ob diese Person im Krankenhaus oder zu Hause isoliert wird. Das Gesundheitsamt hebt auch die Quarantäne wieder auf. Eine Ent-Isolierung und Entlassung ist nach aktuellem Wissensstand und gemäß RKI-Empfehlungen frühestens zehn Tage nach Symptombeginn vertretbar, wenn seit mindestens 48 Stunden kein Fieber und mindestens 24 Stunden Covid-19-Symptomfreiheit bestehen und zwei negative Sars-CoV-2-PCR-Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden aus Abstrichen von Nase-in-Rachen sowie Mund-in-Rachen gewonnen wurden. Wann gilt ein Infizierter als geheilt? Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle: Ein Infizierter ist geheilt, wenn er keine klinischen Symptome mehr zeigt und das Virus mittels Labortest nicht mehr nachgewiesen werden kann. Es wird aber kaum möglich sein, bei allen Betroffenen Verlaufstestungen durchzuführen. Die radiologischen Veränderungen können wahrscheinlich noch über die klinische Symptomatik hinaus bestehen bleiben. Wie lange die Infektiosität über die Erscheinungsfreiheit hinaus besteht, ist ebenso noch unklar. Wäre es auch im Nachhinein möglich, festzustellen, ob jemand das Coronavirus hatte? Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle: Wenn es unbedingt nötig wäre, könnte das im Nachhinein festgestellt werden mittels Blutuntersuchung. Im Blut sind dann entsprechende Antikörper nachweisbar. Solche Tests sollen in Kürze verfügbar sein. Wie wird das Virus in einem Menschen ermittelt? Kann es Fehldiagnosen geben? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit: Im Moment wird ein Testverfahren verwendet, das bereits kleinste Mengen Viruserbgut nachweisen kann. Diese sogenannten PCR-Tests sind sehr sensitiv und sehr spezifisch. Sensitiv bedeutet, dass alle Infizierten positiv getestet werden. Beispiel: Werden 200 Menschen getestet und 100 von ihnen haben Corona, werden auch 100 positiv getestet. Spezifisch bedeutet, alle Nicht-Infizierten werden als solche erkannt. Konkret: Werden 200 Menschen getestet und 100 von ihnen haben kein Corona, werden 100 negativ getestet. Wir haben durch die Genauigkeit des Tests eher das Problem, dass Menschen fälschlicherweise positiv getestet werden und nicht, dass Infizierte nicht erkannt werden. Hinterlässt die Infektion mit dem Coronavirus anschließend eine bleibende Immunität, wie zum Beispiel bei Masern, oder kann man immer wieder daran erkranken, wie bei einer Grippe? Infektiologie Marylyn Addo: Das ist noch nicht abschließend geklärt. Erste Untersuchungen haben zwar ergeben, dass Menschen, die eine Infektion überstanden haben, Antikörper und damit eine Immunität gegenüber dem Virus entwickelten. Unklar ist aber, wie lange diese Immunität anhält. Gibt es eine Impfung zum Schutz gegen Lungenentzündung und wäre sie jetzt ratsam? Infektiologie Marylyn Addo: Man kann sich gegen den häufigsten Erreger einer bakteriellen Lungenentzündung im Alter, gegen Pneumokokken, impfen lassen. Eine solche Standardimpfung empfiehlt die Stiko allen Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Allerdings gilt wie auch bei der Grippeimpfung: Durch eine Pneumokokken-Impfung ist man nicht vor Infektionen mit Sars-CoV-2 geschützt.