Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Wohnen und Garten

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von drei Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Bereichen Wohnen und Garten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Cornoa-Liveblog.

Mein Sohn (Aufstocker) will von Plauen nach Erfurt umziehen, den Umzug bestreiten wir selbst. Das Jobcenter in Plauen bezahlt die Miete nur noch bis Ende März, ab April wird sie dann für die neue Wohnung vom Jobcenter in Erfurt gezahlt. Was ist, wenn mein Sohn wegen der Corona-Krise nicht umziehen darf?

Kristian Veil, Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen: Wenn der Umzug nicht stattfinden kann und der Sohn weiterhin in Plauen bleibt, dann müsste auch das Jobcenter Plauen weiterhin für die Kosten aufkommen. Die Änderung sollte dem Jobcenter dann zeitnah bekanntgegeben werden. Für die neue Wohnung könnten dann allerdings auch keine Kosten durch das Jobcenter Erfurt übernommen werden, da der Sohn nicht in dessen Zuständigkeitsbereich wohnt. Aktuell ist uns nicht bekannt, dass geplante Umzüge nicht durchgeführt werden dürfen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich aber an die entsprechenden Behörden. Möglicherweise sind auch Umzüge aktuell aufgrund der öffentlichen Verfügungen nicht möglich. Wichtig ist, dass der Sohn mit seinem Jobcenter, hier das in Plauen, noch mal Rücksprache führt.

Ist es legitim, dass der Schlüsseldienst dem Kunden einen Erschwerniszuschlag „Corona“ – in meinem Falle waren das 40 Euro – in Rechnung stellt? Wenn ja, welche Höhe ist angemessen?

Ralf Reichertz, Referatsleiter Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Thüringen: Wenn der Schlüsseldienst einen Erschwerniszuschlag verlangt, muss er darlegen, welchen Mehraufwand er konkret leistet. Andere Unternehmen sind ebenfalls von der Krise betroffen und müssen Schutzmaßnahmen treffen, ohne dass sie die Kosten dafür umlegen. Ob aktuell tatsächlich ein Erschwerniszuschlag zulässig ist, werden die Gerichte zu klären haben. Sofern vor Vertragsschluss nicht über die Kosten der Türöffnung gesprochen wurde und diese erst mit der Rechnung mitgeteilt wurden, können nur Kosten abgerechnet werden, die in der Region üblich sind – gerade auch mit Blick auf die aktuelle Situation. Ein Wochenendzuschlag ist dabei zulässig. Betroffene Verbraucher sollten entweder regeln, dass sie nicht sofort mit Erhalt der Rechnung zahlen, sondern erst nach Prüfung der Kosten, oder sie sollten auf der Rechnung vermerken, dass sie lediglich unter dem Vorbehalt einer späteren Nachprüfung zahlen.

Mein Freund und ich leben derzeit noch in einer Fernbeziehung. Er in Rostock und ich bei Eisenach. Nächstes Wochenende wollte er zu mir kommen. Geht das denn? Ich weiß das es wahrscheinlich im Moment wichtigere Sachen gibt. Aber für mich wäre es einfach mal was worauf ich mich freuen könnte.

Das erste Wochenende unter der Kontaktsperre steht bevor. Darf man den Partner oder Freund aus einer Fernbeziehung jetzt trotzdem noch treffen? Das antwortet das Gesundheitsministerium auf eine entsprechende Leserfrage: „Das Grundprinzip lautet, dass jede Person angehalten ist, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer zu den Angehörigen des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Ein Verbot des Besuches von Partnern besteht nicht, sofern die geltenden Bestimmungen beachtet werden. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund ihrer Einschätzung und Kenntnis der jeweiligen Situation und konkreten Bedingungen vor Ort verschärfend von den landesweit geltenden Bestimmungen abweichen können. Insofern sollte man sich beim Landratsamt oder der Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt über die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen informieren.“ Die Regeln im Überblick

