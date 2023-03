Berlin Je nach Bundesland gibt es in Deutschland pro Jahr zehn bis vierzehn gesetzliche Feiertage. Die Termine für 2023 und 2024 im Überblick.

Feiertage gibt es unzählige. Doch nur einige davon sind auch gesetzlich festgeschrieben, werden also vom Staat speziell geschützt. An ihnen gelten besondere Regeln – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben zum Beispiel in der Regel frei. Neun solcher Tage existieren in ganz Deutschland:

Auch wenn viele Menschen davon ausgehen: Oster- und Pfingstsonntag sind keine gesetzlichen Feiertage. Da sie aber stets auf einen Sonntag fallen, gelten viele Feiertagsregeln an ihnen ohnehin. Anders ist es bei Heiligabend und Silvester: Beide Tage sind keine staatlichen Feiertage. Viele Menschen müssen daher an diesen Tagen arbeiten.

Gesetzliche Feiertage in Deutschland 2022 und 2023

Grundsätzlich muss beim Blick auf den Kalender zwischen zwei Arten von Feiertagen unterschieden werden. Manche davon fallen immer auf dasselbe Datum, etwa Weihnachten. Anderen, darunter Ostern und Pfingsten, orientieren sich am Stand des Mondes und variieren daher von Jahr zu Jahr.

So fallen die bundesweiten Feiertage 2022 und 2023:

2023 2024 Neujahr 1. Januar 2023 (Sonntag) 1. Januar 2022 (Montag) Karfreitag 7. April 2023 (Freitag) 29. März 2022 (Freitag) Ostermontag 10. April 2023 (Montag) 1. April 2022 (Montag) Tag der Arbeit 1. Mai 2023 (Montag) 1. Mai 2022 (Mittwoch) Christi Himmelfahrt 18. Mai 2023 (Donnerstag) 9. Mai 2022 (Donnerstag) Pfingstmontag 29. Mai 2023 (Montag) 20. Mai 2022 (Montag) Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober 2023 (Dienstag) 3. Oktober 2022 (Donnerstag) Erster Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 2023 (Montag) 25. Dezember 2022 (Mittwoch) Zweiter Weihnachtsfeiertag 26. Dezember 2023 (Dienstag) 26. Dezember 2022 (Donnerstag)

Feiertage in den Bundesländern: Alle Termine für 2022 und 2023

Neben den bundesweiten Feiertagen gibt es in Deutschland noch Tage, die nur in einzelnen Bundesländern oder gar einzelnen Gemeinden besonders begangen werden. Sie kommen zu den gesetzlichen Feiertagen dazu und fallen 2022 und 2023 auf diese Tage:

Baden-Württemberg

Pro Jahr dürfen sich die Menschen in Baden-Württemberg über zwölf Feiertage freuen. Neben den Bundesweiten Feiertagen sind das Heilig Drei König, Fronleichnam und Allerheiligen. So fallen die Feiertage in den Jahren 2023 und 2024:

: Freitag, 6. Januar 2023 bzw. Samstag, 6. Januar 2023

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni 2023 bzw. Donnerstag, 30. Mai 2024

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 2023 bzw. Freitag, 1. November 2024

Bayern

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Feiertage wie in Bayern. Die bundesweiten Feiertage werden um Heilig Drei König, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt (nur in überwiegend katholischen Gemeinden) und Allerheiligen ergänzt. Besonders Glück haben die Menschen in Augsburg, denn dort ist zusätzlich das Friedensfest am 8. August ein Feiertag. Die übrigen Feiertage fallen in den Jahren 2023 und 2024 auf diese Tage:

Heilig Drei König: Freitag, 6. Januar 2023 bzw. Samstag, 6. Januar 2023

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni 2023 bzw. Donnerstag, 30. Mai 2024

Mariä Himmelfahrt: Dienstag, 15. August 2023 bzw. Donnerstag, 15. August 2024

: Mittwoch, 1. November 2023 bzw. Freitag, 1. November 2024

Berlin

Die Hauptstadt Berlin war lange das Bundesland mit den bundesweit wenigsten Feiertagen. Lange gab es dort nur die bundesweiten Feiertage – inzwischen wurde auch der Weltfrauentag (8. März) zum Feiertag erklärt. Im Jahr 2023 fällt er auf einen Mittwoch, 2024 auf einen Freitag.

Brandenburg

In Brandenburg wird wenig gefeiert: Dort gibt es zu den bundesweiten Feiertagen nur einen zusätzlichen. Der wird am 31. Oktober mit dem Reformationstag begangen. 2023 fällt der Tag auf einen Dienstag, 2024 auf einen Donnerstag.

Bremen

Bremen feiert zusätzlich zu den bundesweiten Feiertagen den Reformationstag am 31. Oktober. Der Grund: Die Hansestadt ist überwiegend evangelisch. Die Menschen dort haben daher 2023 an einem Dienstag und 2024 an einem Donnerstag frei.

Hamburg

Die Hansestädte sind sich einig: Wie in Bremen wird auch in Hamburg der Reformationstag als einziger Bundesland-spezifischer Feiertag begangen. Er wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert und fällt 2023 auf einen Dienstag und 2024 auf einen Donnerstag.

Hessen

Über zehn gesetzliche Feiertage pro Jahr dürfen sich die Menschen in Hessen freuen – im bundesweiten Vergleich liegen sie damit zusammen mit einigen anderen Bundesländern ganz hinten. Als einzigen nicht-bundesweiten Feiertag gibt es dort Fronleichnam. 2023 wird das Fest am 8. Juni (Donnerstag), 2024 auf den 30. Mai (Donnerstag).

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern begeht zusätzlich zu den bundesweiten Feiertagen am 31. Oktober den Reformationstag, an dem der durch Martin Luther angestoßenen Reformation gedacht wird. Das Fest fällt 2023 auf einen Dienstag und 2024 auf einen Donnerstag. Seit 2023 zwischen Lübeck und Usedom zudem der Weltfrauentag (8. März) ein Feiertag. Im Jahr 2023 fällt er auf einen Mittwoch, 2024 auf einen Freitag.

Niedersachsen

Wie in allen norddeutschen Bundesländern ist auch in Niedersachsen der Reformationstag (31. Oktober) ein gesetzlicher Feiertag. Er wird 2023 an einem Dienstag und 2024 an einem Donnerstag begangen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gibt es zusätzlich zu den bundesweiten Feiertagen noch zwei weitere arbeitsfreie Tage: Fronleichnam und Allerheiligen. So fallen die Feiertage in den Jahren 2023 und 2024:

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni 2023 bzw. Donnerstag, 30. Mai 2024

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 2023 bzw. Freitag, 1. November 2024

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz schließt sich seinem Nachbarn Nordrhein-Westfalen an: Auch dort gelten Fronleichnam und Allerheiligen als gesetzliche Feiertage. 2023 und 2024 werden sie an diesen Tagen begangen:

: Donnerstag, 8. Juni 2023 bzw. Donnerstag, 30. Mai 2024

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 2023 bzw. Freitag, 1. November 2024

Saarland

Was die gesetzlichen Feiertage angeht liegt das kleine Saarland ganz weit vorne: Ganze zwölf Feiertage werden dort pro Jahr begangen – nur in Bayern gibt es mehr. Neben den bundesweiten Feiertagen sind auch Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen gesetzlich geschützt. Gefeiert wird 2023 und 2024 an diesen Tagen:

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni 2023 bzw. Donnerstag, 30. Mai 2024

Maria Himmelfahrt: Dienstag, 15. August 2023 bzw. Donnerstag, 15. August 2024

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 2023 bzw. Freitag, 1. November 2024

Sachsen

In Sachsen wird – wie in den meisten Bundesländern – der Reformationstag begangen. Zusätzlich gibt es eine Besonderheit: Nur in Sachsen gilt der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag. Das sind die Termine für 2023 und 2024 im Überblick:

Reformationstag: Dienstag, 31. Oktober 2023 bzw. Donnerstag, 31. Oktober 2024

: Mittwoch, 22. November 2023 bzw. Mittwoch, 20. November 2024

Sachsen-Anhalt

Die Menschen in Sachsen-Anhalt dürfen sich mit Heilig Drei König direkt zu Jahresbeginn über einen zusätzlichen Feiertag freuen. Außerdem gilt der Reformationstag als gesetzlicher Feiertag. Auf diese Tage fallen die Feiertage 2023 und 2024:

Heilig Drei König: Freitag, 6. Januar 2023 bzw. Samstag, 6. Januar 2023

Reformationstag: Dienstag, 31. Oktober 2023 bzw. Donnerstag, 31. Oktober 2024

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es zehn gesetzliche Feiertage. Dabei handelt es sich um die neun bundesweiten und den Reformationstag am 31. Oktober. 2023 fällt er auf einen Dienstag, 2024 auf einen Donnerstag.

Thüringen

Thüringen stellt – was die Feiertage betrifft – eine Besonderheit dar. Denn nur hier wird der Weltkindertag staatlich geschützt. Außerdem haben die Menschen im Bundesland am Reformationstag frei. Die Termine für 2023 und 2024 im Überblick:

Weltkindertag: Mittwoch, 20. September 2023 bzw. Freitag, 20. September 2023

Reformationstag: Dienstag, 31. Oktober 2023 bzw. Donnerstag, 31. Oktober 2024

Welches Bundesland hat die meisten Feiertage?

Die Menschen in Bayern haben besonders viel Glück – zumindest einige von ihnen. Denn alle, die im Freistaat in einer katholischen Gemeinde leben, können sich pro Jahr über stolze 13 gesetzliche Feiertage freuen. Wer in Augsburg lebt, hat zusätzlich sogar noch am 8. August wegen des Friedensfests frei. Das ist Rekord – nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Feiertage.

Schlusslicht war dagegen lange Berlin. dann den zum gesetzlichen Feiertag und liegt seitdem bei zehn Stück – wie auch einige andere Bundesländer.

Weitere besondere Tage im Lauf eines Jahres

Im Verlauf eines Jahres gibt es noch viele weitere Tage, an denen zwar besondere Anlässe gefeiert werden, die allerdings nicht als gesetzliche Feiertage gelten. Zum Teil sind es religiöse Feste, zum Teil aber auch ganz weltliche Jahrestage. In unserer Liste finden Sie die wichtigsten.