Gräfentonna. Nach dem Tod eines Häftlings laufen in der Haftanstalt Gräfentonna die Ermittlungen.

Häftling tot in Gefängniszelle gefunden – Kriminalpolizei ermittelt

Ein 30-Jähriger Strafgefangener wurde am Samstag in seiner Gefängniszelle in der Haftanstalt Gräfentonna (Landkreis Gotha) tot aufgefunden worden.

