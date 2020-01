Hinweise auf Wolfsrudel bei Ohrdruf verdichten sich

Die Hinweise auf ein Wolfsrudel mit mindestens drei Welpen auf dem Militärgelände von Ohrdruf verdichten sich. Nicht nur ein einziger Schäfer, wie es bisher hieß, ist überzeugt, das Rudel gesehen zu haben, sondern zwei junge Schäfer betonen: „Ich bin mir sicher, dass es Wölfe und Welpen waren.“

Christopher und Philipp, beide 18 Jahre alt, berichteten unserer Zeitung, was sie am Sonntag bei Ohrdruf wahrgenommen haben – erst getrennt voneinander, später gemeinsam, weil Christopher, der das vermutete Rudel als Erster sah, seinen Kollegen Philipp um Unterstützung bat.

Die Erzählung beginnt bei Philipp, der seine 900 Schafe zwischen Wölfis und Gossel grasen ließ: Gegen 16 Uhr verhielt sich die siebenjährige Hütehündin Funny plötzlich sonderbar.

„Ich habe sie losgeschickt, um etwas Ordnung in die Herde zu bringen“, sagt Philipp. Funny lief los, auf halbem Weg hielt die Altdeutsche Gelbbacke jedoch inne, rannte zurück und legte sich vor Philipps Füße. „Funny hat keinen Mucks mehr gemacht. So was ist noch nie vorgekommen. Sie hatte Angst. “

Dann sah Philipp in beträchtlicher Ferne den Grund: ein dunkles Tier, ähnlich einem Hund, aber größer. „Ich denke, das war der Hybride“, sagt der angehende Schäfer.

Eine Viertelstunde später und gut sechs Kilometer entfernt, machte Christopher nach eigenen Angaben folgende Beobachtung: Gegen 16.30 Uhr sah er zwei große Tiere, ihnen folgten mindestens drei kleine. „Die Wölfe sind mit den Welpen aus den Büschen rausgekommen. Dann kamen sie langsam näher an die Herde ran. Ich habe einen lauten Ton gemacht, damit sie weggehen. Ich hatte ein mulmiges Gefühl.“ Christopher brachte seinen Hund und sich in Sicherheit. Dann rief er Philipp an.

Als er eintraf, waren die Tiere entschwunden. Die Jungschäfer machten sich in ihren beiden Autos auf die Suche. Es regnete nicht mehr, es nieselte nur.

„Plötzlich habe ich die Wölfe rechts vor mir gesehen“, sagte Philipp. Er hupte, um Christopher ein Zeichen zu geben.

„Die Wölfe liefen einfach weiter. Sie waren 50 bis hundert Meter entfernt“, sagt Philipp. „Ein Wolf war etwas dunkler, der andere schwarz-grau. Die beiden waren etwa gleich groß. Dahinter habe ich zwei bis drei Welpen gesehen. Die waren deutlich kleiner.

Nach 20 bis 30 Sekunden waren die Wölfe und die Welpen im Wald verschwunden.“

Das Umweltministerium nimmt die Augenzeugenberichte ernst. Am Dienstag haben Experten der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) die beiden Zeugen befragt und zudem am Ort der Sichtungen nach Spuren der Wölfe gesucht.

„Die TLUG ist dankbar für Monitoring-Hinweise“, teilte das Ministerium mit Verweis auf das Wolfstelefon mit: (0361) 573 94 19 41. Fotos existieren nicht. „Ich war nicht schnell genug“, sagt Philipp bedauernd. Auch die etwa 30 Kamerafallen auf dem Ohrdrufer Militärgelände haben bislang keinen aktuellen Fotonachweis für Wolfswelpen erbracht.

Durch Fotos und Genproben gesichert ist momentan dies: Die Wölfin, die 2014 bei Ohrdruf auftauchte, lebt – ebenso ein männlicher Hybride, den sie 2017 nach einer Paarung mit einem Haushund gebar. Ausschließlich diese beiden Tiere sind gelegentlich auf Fotos zu sehen. Drei der sechs Hybriden wurden erschossen. Für zwei der 2017 geborenen Mischwölfe fehlt jeder Nachweis.

Wolf reißt Schaf und Ziegen und treibt Herde auf A4 Wolf reißt Schaf und Ziegen und treibt Herde auf A4 Ein Wolf hat südlich der A4 bei Wechmar mehrere Nutztiere gerissen. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

