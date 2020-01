Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

IHK-Schülercollege mit zahlreichen Angeboten

Aus über 130 Veranstaltungen zum Thema Berufswahl können Schüler im IHK-Schülercollege in diesem Jahr auswählen. Die Angebote wurden gemeinsam mit Ostthüringer Unternehmen speziell für Schüler entwickelt, um ihnen auf praktische Art und Weise die Vielfalt der Berufe näher zu bringen und Karrierechancen aufzuzeigen. So werden bei „College on Tour“ wieder zahlreiche Projekttage direkt in Ostthüringer Unternehmen angeboten. Diese starten in ganz Ostthüringen in den Winterferien. Vom Drogisten, Chemielaboranten, Bankkaufmann über den Mechatroniker bis zum Textil- und Modenäher können zahlreiche Berufe ausprobiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei das praktische Erleben der Berufe.

Bewerbungen für Praktika, Ausbildung oder Ferienjobs können an den Projekttagen gleich abgegeben werden.

Aufgrund der großen Resonanz wurde das Angebot an Arbeitsgemeinschaften ausgebaut. Weiterhin gibt es die Schülerseminare in der IHK in Gera u.a. zu den Themen Business Englisch, MS Excel oder Lernstrategien.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und finden an schulfreien Tagen statt. Bei regelmäßiger Teilnahme erhalten die Schüler ein Zertifikat. Damit können die Bewerbungsunterlagen für einen Ausbildungsplatz ergänzt werden.

Termine & Informationen: IHK Ostthüringen, Nadine Werlich, Tel. 0365 8553-419 oder E-Mail: werlich@gera.ihk.de und www.ihk-schuelercollege.de .