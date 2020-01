Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

IHK-Schülercollege mit zahlreichen Angeboten

Aus über 130 Veranstaltungen zum Thema Berufswahl können Schüler im IHK-Schülercollege in diesem Jahr auswählen. Die Angebote wurden gemeinsam mit Ostthüringer Unternehmen speziell für Schüler entwickelt, um ihnen auf praktische Art und Weise die Vielfalt der Berufe näher zu bringen und Karrierechancen aufzuzeigen. So werden bei „College on Tour“ wieder zahlreiche Projekttage direkt in Ostthüringer Unternehmen angeboten. Diese starten in den Winterferien. Es gibt zudem Arbeitsgemeinschaften und Schülerseminare in der IHK in Gera. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und finden an schulfreien Tagen statt. Termine & alle Informationen: IHK Ostthüringen, Tel. 0365-8553-419; Mail: werlich@gera.ihk.de ; www.ihk-schuelercollege.de