Im (Un-)Ruhestand: Ärztin ist auch mit 81 Jahren für ihre Patienten da

Erika Lipfert besitzt die seltene Gabe der Selbstironie. Und deshalb erzählt sie auch lachend, dass sich erst neulich ein Patient wieder wortreich darüber wunderte, dass sie „immer noch“ praktiziert. „Immer noch“ deshalb, weil die Allgemeinmedizinerin bereits auf die 82 zugeht.

Erika Lipfert, genauer: Medizinalrat Dr. Erika Lipfert, gehörte nie zu denen, die sich auf die Rente mit 65 oder gar 63 freuen. „Wenn ich am Schreibtisch sitze, tut mir nichts weh“, spielt sie schmunzelnd darauf an, dass natürlich auch sie das Alter spürt und Krankheiten um sie keinen Bogen schlagen. Aber das oder das Jammern darüber zum alleinigen Lebensinhalt machen? Das kommt für die langgediente Hausärztin nicht in Frage. Erika Lipfert empfindet es als erfüllend, dass sie noch immer anderen Menschen helfen kann. Und es hält sie körperlich und geistig in Schwung, zum Team einer Hausarztpraxis auf dem Land zu gehören, die bereits seit mehr als 55 Jahren besteht. Außerdem möchte Erika Lipfert weiterhin für jene Patienten da sein, die mit ihr „alt geworden sind“ und von denen sie mittlerweile viele zu Hause besucht.

In Pantoffeln zur Arbeit

Erika Lipfert stammt aus Gößnitz (heute Altenburger Land), studierte in Leipzig Medizin und bewarb sich 1962 nach dem Abschluss nur deshalb nach Eisenach, weil sie fand, „dass das eine schöne Stadt ist“. Doch statt in der Wartburgstadt arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin am Krankenhaus in Ruhla. 1964 wurde sie dann in die damalige staatliche Arztpraxis nach Farnroda beordert, „obwohl ich überhaupt noch keine Facharztausbildung hatte“. Die holte die junge Ärztin, die inzwischen auch Mutter war, im Zeitraffertempo nach. 1967 hatte sie dann ihren Facharzt für Allgemeinmedizin in der Tasche.

An das halbe Jahrhundert in dieser Hausarztpraxis erinnert sich Erika Lipfert besonders gern. Sie wohnte direkt über dem Sprechzimmer, konnte sozusagen „in Pantoffeln zur Arbeit gehen“. 2002 stieg ihr Sohn Jens-Uwe Lipfert mit in die Praxis ein. Fünf Jahre später begannen die beiden Ärzte dann, nach einem Nachfolger für Erika Lipfert Ausschau zu halten. Denn mit knapp 70 wollte die Medizinerin allmählich kürzer treten, nicht mehr fünf Tage die Woche mindestens zehn Stunden täglich arbeiten. Doch erst 2014 fanden sich zwei junge Ärzte, die bereit waren, Landarzt zu sein – und das nicht nur in der Hauptpraxis, die sich inzwischen in der ehemaligen Petkus-Fabrikhalle in Wutha-Farnroda befindet, sondern auch in den beiden Filialpraxen in Mosbach und Thal.

Erika Lipfert hat ihre Arbeitszeit seither reduziert: montags, dienstags und mittwochs hat sie ganz normale Sprechstunden, donnerstags fährt sie zu Hausbesuchen bei Patienten, die nicht mehr gut zu Fuß oder bettlägerig sind. Sitzt sie dafür selbst am Steuer? „Aber natürlich“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Anders ginge es schließlich nicht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln käme Erika Lipfert nicht weit. Im Herbst will die beliebte Ärztin ihre Arbeitszeit abermals reduzieren und dann nur noch die Hausbesuche übernehmen. Erika Lipfert gruselt es schon ein wenig vor diesem Moment, weil sie ahnt, wie sehr ihr die Arbeit in der Praxis fehlen wird. Andererseits findet sie dann mehr Zeit für die Sauna und zum Sporttreiben, für die fünf Enkel, aber auch für ihre Freundinnen, mit denen sie sich regelmäßig trifft „und die viel vollere Kalender haben als ich“, wie sie amüsiert anmerkt.

Das Damenkränzchen ist auf seine alten Tage noch glühender Fan von RB Leipzig geworden und hat einen Heidenspaß daran, die Spiele zu sehen und zu kommentieren. „Einmal war ich sogar schon im Stadion“, erzählt Erika Lipfert – und gesteht, dass sie auch noch für eine andere Leipziger Spezialität eine Schwäche hat: für die Sachsenklinik in der ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“.

