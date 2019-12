Kaisers Kulinarik: Die Stefados und ihr Doradenbändiger

Kaum werden auf den Weihnachtsmärkten die ersten Lichterketten entzündet, vergessen die Menschen all ihren guten Vorsätze. Werfen ihre Diätpläne über Bord; trinken überzuckerten Glühwein und füllen ihre Mägen mit Schmalzgebäck und Marzipanstollen, in denen ganze Kolonien dick machender Kalorien hausen. Aber auch in jenen Gasthäusern, die deutsche Heimwehküche anbieten, stopfen sich adventinfizierte Gäste derart voll, dass neben jahreszeitlich bedingtem Husten und Schnupfen vor allem Gallenkoliken die Herzen der Apotheker höherschlagen lassen.

Doch wohin gehen, wenn man dem vorweihnachtlichen Nasch- und Ess-Trubel entkommen will, ohne auf die alljährlich wiederkehrende Sucht nach Kerzenschein und gemeinschaftlichem Tafeln zu verzichten? Eine Frage, die sich auch mir nach einigen schmerzhaften Anfällen jener Völlerei vor einigen Jahren stellte, und die ich heute beantworten möchte: Ich besuche in der Vorweihnachtszeit inzwischen regelmäßig einen Sarden.

Der stolze Sarde lässt lieber sein Produkt für sich sprechen

„Ist doch langweilig“, werden jetzt einige abwinken. „Schon wieder zum Italiener!“ Pizza und Pasta bei Kerzenlicht? Bei aller Freundschaft zu unseren Lieblingsgastronomen; in der Weihnachtszeit braucht’s mehr als Küsschen links und Küsschen rechts. Doch halt! Obwohl Sardinien politisch zu Italien gehört, trennen so einen Sarden vom Festland-Italiener charakterliche Welten. Während beispielsweise ein italienischer Gastwirt immer versuchen wird, seine Gäste als everybody’s Darling auch emotional zu verwöhnen, lässt der stolze Sarde lieber sein Produkt für sich sprechen. Und zähmt dabei seine Gefühle mit norddeutsch anmutender Zurückhaltung.

Wieder bestätigt jedoch eine Ausnahme die Regel.

Doch wo findet man in Thüringen ein Lokal, in dem ein zurückhaltender Sarde vorweihnachtliche Sehnsüchte stillt? Mitten in Erfurt. Das Lokal heißt „StefaDo’s“, und man findet es in der Mainzerhofstraße, also nur wenige Meter vom Domplatz entfernt, auf dem derzeit der Weihnachtmarkt tobt.

Obwohl wir inzwischen wiederholt im „StefaDo’s“ einkehrten, man uns also dort kennt, hatte ich reserviert. Ohne Voranmeldung einen der begehrten Tische zu ergattern, wäre ein unkalkulierbares Vabanquespiel – und das übrigens nicht nur zur Weihnachtszeit.

Der Gastraum: Kaum größer als ein gut bürgerliches Wohnzimmer

Wer indes Glück hat und nach dem Eintreten den schweren Stoffvorhang des Windfangs zur Seite schiebt, steht augenblicklich in der Gaststube. Man fühlt sich hier sofort wie zu Hause. Kaum größer ist als ein gut bürgerliches Wohnzimmer, hat man diese puppenstubenähnliche Kemenate gemäß dem Motto: Platz ist in der kleinsten Hütte, bis auf einen schmalen Durchgang so eng möbliert, dass kaum ein Blatt Papier zu Boden fallen kann.

Ich kann mich gut an unseren ersten Besuch erinnern, als ich angesichts dieser beengten Verhältnisse meine Begleiter mit einem meiner Kalauer malträtierte: „Keine Angst, wir finden einen Platz. Immerhin sind wir hier bei einem Sarden! Und die verstehen sich darauf, eine große Anzahl von Lebewesen in einen engen Raum zu zwängen. Denkt nur mal an die Sardinenbüchse.“

Das nächste Auffällige, das nicht nur sprichwörtlich Ihren Weg kreuzt, wird ein brünetter Wirbelwind sein, der entweder bepackt mit vollen Serviertellern oder mit gebrauchtem Geschirr an Ihnen vorüberrauscht. Dieser huschende dienstbare Geist heißt Doreen Casula und ist die Chefin des Hauses. Vor allem an den Abenden von zwei Aushilfsserviererinnen unterstützt, ist sie für den Service zuständig.

Schon die Vorspeise überzeugt durch Frische und Stil

Da wir diesmal nur für drei Personen reservieren ließen, hatte man uns an einem kleinen Tisch direkt neben der Theke mit Blick in die Gaststube platziert. So konnten wir hautnah miterleben, mit welcher Umsicht und fachlicher Akkuratesse das kleine Team arbeitet. Und als wenig später unsere Vorspeisen anrollten, wussten wir, dass diese Erkenntnis nicht nur für den Service gilt, sondern nach wie vor auch für die Küche.

Sowohl das hauchzart geschnittene Vitello tonnato (12,90 Euro), als auch das handgeklopfte mit Trüffelöl verfeinerte auf Rucola angerichtete Rinder-Carpaccio (15 Euro) sowie der von mir georderte karamellisierte Ziegenkäse auf kleinem Salatbouquet (10,50 Euro) überzeugten durch ihre Frische und eine stilvolle Anrichteweise. All das unter der Leitung des stolzen Sarden Stefano, dem es seit Jahren gelingt, die kulinarischen Traditionen seines Heimatlandes derart mit unserem Wunsch nach mediterranem Flair harmonisch zu verknüpfen, dass ich schon nach dem ersten Besuch des „StefaDo’s“ ans Wiederkommen dachte.

Doch wie verschlägt es einen Sarden nach Thüringen? Dreißig Kilometer nördlich von Cagliari, in Samatzai, geboren, begab sich Stefano Casula nach dem erfolgreichen Abschluss einer Hotelfachschule auf Wanderschaft durch die

Frische Fische und Muscheln sind das Markenzeichen des StefaDo’s. Foto: Matthias Kaiser

Spitzengastronomie Europas. In einem renommierten Hotel am Bodensee lernte er in der Saison 2000 die Erfurter Restaurantfachfrau Doreen kennen und schätzen. Ein Jahr später waren sie ein Paar und nach einigen weiteren gemeinsamen Wanderjahren pachteten sie vor nunmehr beinahe zehn Jahren das „StefaDo’s“ in Erfurt. Der Name entspringt – unschwer zu erraten ist – der Kombination aus den Vornamen der beiden: Stefan & Doreen.

Die Arbeit in der winzigen Küche ist eine artistische Meisterleistung

Wobei ich an dieser Stelle nun auf das Herzstück des Unternehmens kommen möchte: die Küche. Als ich nach unserem Test wie üblich noch einmal mit dem Wirte-paar sprach, geschah dies an einem Vormittag. Das Lokal hatte noch geschlossen und ich hatte es mir am Türrahmen zwischen Flur und Küche stehend bequem gemacht. Mich in die Küche hineinzustellen, wäre unmöglich gewesen, denn eine normale Schiffskombüse nimmt sich dagegen wie ein Ballsaal aus.

Dass es der Chefin Doreen trotzdem gelang, zwischen zwei Akteuren jenes wunderbare lockere Tiramisu (7,00 Euro) zuzubereiten, mit dem ich tags zuvor mein Menü gekrönt hatte, muss als artistische Meisterleistung gewertet werden. Der erste Akteur, Ehemann Stefano, schnitt kleine Kalbsschnitzelchen zurecht, die auf der Karte als „Saltimbocca“ (19,90 Euro) angeboten werden.

Allein die Aufzählung dieser beiden Spezialitäten ließe die Vermutung zu, dass der Sarde doch nur ein verkappter Italiener ist. Er sozusagen eine Kopie der sogenannten echten italienischen Cuisine anbietet. Doch weit gefehlt: Keinem Italiener ist es bisher gelungen, mir ein ähnlich köstliches in Rotwein geschmortes Kaninchenragout (16,90 Euro) vorzusetzen, wie Stefano. Das wird zusammen mit getrockneten Tomaten und den berühmten sardischen Fregola serviert, hartgebrannte Nudelkügelchen, die im Rohzustand so hart und unzugänglich scheinen, wie man es einem Sarden nachsagt, bei traditioneller Zubereitung jedoch so unvergleichlich geschmeidig und locker sind, wie ... der humorvolle Koch Stefano. Eben: harte Schale – weicher Kern.

Die Doraden a la Stefados werden als Hausspezialität gerühmt

Der zweite Akteur, neben dem Doreen ihr Tiramisu zubereitete, heißt Paul Elstner. Vor fünf Jahren schlüpfte der als Eigenbrötler verschriene junge Koch nach zahlreichen Stationen, auf denen man ihn ausgenutzt und oft auch ungerecht behandelt hatte, unter die Fittiche der beiden Casulas. Inzwischen hat er nicht nur seinen Frieden mit der Welt gemacht, sondern sein handwerkliches Können auch derart perfektioniert, dass ich nur den Hut ziehen kann. Seine Spezialität ist die Zubereitung der inzwischen überall als Hausspezialität gerühmten Doraden a la „StefaDo’s“. Im Scherz nenne ich Paul deshalb manchmal „Doradenbändiger“.

Während meiner Stippvisite an der Küchentür putzte der Bändiger übrigens gerade Spinat, Rucola und Gemüse und bestätigte damit meine Vermutung, dass im „StefaDo’s“ ausschließlich mit frischen Zutaten aus der Region gearbeitet wird. Bis auf die Doraden natürlich und die Auswahl an frischen Muscheln, aus denen Stefano und Paul zusammen mit einer Handvoll Riesengarnelen und frischem Staudensellerie einen mit Safran gewürzten Muscheltopf zaubern, den ich als meine größte kulinarische Entdeckung des letzten Jahres werten möchte.

Was bleibt, ist ein Erlebnis, das man eigentlich in dieser Intensität im Hinterland nicht erwarten darf: Die Begegnung mit dem Ehepaar Casula, ihren fleißigen Helfern, die diskret im Hintergrund agieren, und mit Paul, dem die Zubereitung sardischer Spezialitäten und einiger perfekt zubereiteter italienischer Klassiker in Fleisch und Blut übergegangen ist, gehört zu den schönen Erinnerungen meiner kulinarischen Streifzüge im Jahr 2019.

Restaurant StefaDo’s,

Inhaber: Stefano & Doreen Casula,

Mainzerhofstraße 8, 99084 Erfurt,

Tel.: 0361/54 15 44 53,

E-Mail: info@stefados-erfurt.de,

www.stefados-erfurt.de

Di- Fr von 11 bis 14.30 Uhr und ab 17.30 Uhr geöffnet,

Sa ab 17.00 Uhr, So & Mo Ruhetag,

Reservierungen außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache