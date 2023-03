Kinderserie "Schloss Einstein" geht in die 26. Staffel

Leipzig/Erfurt Eine der am längsten laufenden Serien im deutschen Fernsehen, die Kinder- und Jugend-Soap "Schloss Einstein", geht in ihre 26. Staffel.

Ab Montag werden 26 neue Episoden der Internatsserie im Kindersender KiKA ausgestrahlt, wie der MDR in Leipzig am Donnerstag mitteilte. "Schloss Einstein" schildert seit mehr als 20 Jahren Geschichten aus dem Leben von Jugendlichen in dem fiktiven, titelgebenden Internat.

Erstmals gibt es ein Serien-Crossover

Kurz vor Beginn der neuen Staffel wird außerdem ein erstmaliges Serien-Crossover zwischen "Schloss Einstein" und "Die Pfefferkörner" ausgestrahlt. In "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd" erleben die Internatsschüler und die Hobbydetektive zusammen ein Abenteuer.

Die Dreharbeiten für das gemeinsame Projekt fanden Anfang November in Erfurt und Umgebung statt. Neben den bekannten „Schloss Einstein“-Orten dienen im Crossover auch das Museum für Thüringer Volkskunde und der Erfurter Petersberg als Filmkulisse.

Wiedersehen mit Anna Steinhardt

Ein Wiedersehen gibt es im Special mit Anna Steinhardt. Die Erfurter Sängerin und Schauspielerin hatte schon als Kind vor 15 Jahren bei „Schloss Einstein“ mitgespielt. Nun kehrt sie als Mutter von Sirius (Niels Krommes) zurück. Auch den eigens fürs Crossover komponierten Song wird sie singen.

Das Serien-Crossover läuft am Freitag, dem 24. März, im KiKA.

