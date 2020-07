Auf der ICE-Strecke zwischen Bad Hersfeld und Eisenach kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen.

Eisenach. Aufgrund eines Havarie-Einsatzes auf der ICE-Strecke zwischen Bad Hersfeld – Eisenach kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen im Zugverkehr.

Lkw verliert weißes Pulver – Verspätungen auf ICE-Strecke

Weil ein Güterzug einen Teil seiner Ladung verloren hat, wird der ICE-Verkehr zwischen Frankfurt und Kassel sowie zwischen Frankfurt und Erfurt umgeleitet. Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich vor der Fahrt über ihre Verbindung informieren, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, konnte ein Bahnsprecher am Morgen noch nicht abschätzen. Der Zug hat der Bundespolizei zufolge am Sonntagabend zwischen Bad Hersfeld und Neuhof ein weißes Pulver verloren. Es handle sich um ein gesundheitsgefährdendes Pulver eingestuft, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Pulver verteilte sich demnach auf einer Länge von etwa 50 Kilometern auf den Gleisen.

Betroffen sind folgende auch durch Thüringen führende ICE-Verbindungen:

Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt (M) – Mannheim – Stuttgart – München (hier kommt es zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten)

Dresden – Leipzig – Erfurt – Frankfurt (M) – Wiesbaden (hier kommt es zwischen Eisenach und Frankfurt (M) zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten)