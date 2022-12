Lotto: Zweimal eine Million Euro gehen nach Thüringen

Suhl Die Glückssträhne der Thüringer Lotto-Spieler hält weiter an: Bei der „Nikolaus – Sonderauslosung“ haben zwei Spieler je eine Million Euro gewonnen.

Wieder gehen Großgewinne in den Freistatt: Wie die Thüringer Staatslotterie mitteilt, macht die Nikolaus-Sonderauslosung zwei Lotto-Spieler mit nur drei Richtigen zum Millionär. Weitere 25 Spieler haben zudem 1000 Euro gewonnen.

Am 30. November 2022 und 3. Dezember 2022 gab es in der bundesweiten Sonderauslosung mit nur drei Richtigen die zusätzliche Chance auf dreimal eine Million Euro und 1000 Chancen auf 1000 Euro – ohne Mehreinsatz. Von den drei möglichen Hauptgewinnen wurden nun zwei Hauptgewinne nach Thüringen zugelost. "Das gab es noch nie in der Geschichte des Deutschen Lotto- und Totoblocks", sagt Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.

Thüringer Spieler im Glück

In den vergangenen vier Wochen gab es bereits einen Neu-Millionär durch die Zusatzlotterie Spiel 77 mit rund 3,6 Millionen Euro sowie drei Großgewinne von über 100.000 Euro in der europäischen Lotterie „Eurojackpot“ für die Thüringer Spieleilnehmer.