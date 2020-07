Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lottogewinn geht nach Thüringen: Glückspilz freut sich über 2 Millionen

Ein Thüringer darf sich über einen Lotto-Millionengewinn freuen. Wie Lotto Thüringen am Montag mitteilte, knackte der Glückliche bei der Ziehung am vergangenen Samstag den Jackpot und kann nun 2.073.500 Euro und 70 Cent sein Eigen nennen.

Den Angaben zufolge wurde der Spielschein, auf dem die sechs Richtigen plus Zusatzzahl getippt wurden, in einer Annahmestelle in Ostthüringen abgegeben. Es sei der 142. Großgewinn der Thüringer Staatslotterie der vergangenen zehn Jahre und bereits der achte Großgewinn für Thüringer Lottospieler in diesem Jahr, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer von Lotto Thüringen. So hatte im Juni ein Ostthüringer 32,5 Millionen Euro bei einer Zwangsausschüttung der Ziehung 6 aus 49 gewonnen.

Vor Kurzem ist bekannt geworden, dass der Thüringer Lotto-Gewinner, nach dem ein Jahr gesucht worden war, mittlerweile gefunden wurde. Der Besitzer des Spielscheins aus Südthüringen hatte am 27. Juli 2019 insgesamt 538.983,50 Euro im Spiel 6 aus 49 gewonnen.

