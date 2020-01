Leinefelde. Neben der Band Fury In The Slaughterhouse wurden nun auch Heinz Rudolf Kunze und die Band In Extremo für den Open-Air-Sommer 2020 bestätigt.

Neue Bands und Künstler für Open-Air-Sommer 2020 bestätigt

Die Vorbereitungen für den Open-Air-Sommer 2020 auf Burg Scharfenstein sind in vollem Gange. Die Leinefelder Obereichsfeldhalle erlebt in diesem Jahr einen heißen Herbst. Den Auftakt macht am 20. Juni der Deutsche Ausnahmekünstler Heinz Rudolf Kunze. Nach ausverkauften Solo-Shows in der gesamten Republik und einer erfolgreichen Deutschlandtour Anfang 2019, spielt der Sänger dieses Jahr einige ganz besondere Konzerte – so auch auf Burg Scharfenstein.

Großes kommt auf die Burg Scharfenstein am Ende des Sommers zu: Am 4. September werden Fury In The Slaughterhouse den Scharfenstein mit ihren bei den Fans unvergesslichen Hits bespielen. Es wird der erste Auftritt im Eichsfeld sein. Der Kartenvorverkauf beginnt voraussichtlich am 4. Februar.

Die rastlosen Wandersmänner von In Extremo werden am Tag darauf (5. September) ihre Fans am gleichen Ort begeistern. Bei ihrem zweiten Gastspiel innerhalb eines Jahres werden sie von der fränkischen Brachialmetal-Band „Hämatom” unterstützt. Und mit den Musikern von „Russkaja“ bekommt der Sound von In Extremo durch eine gehörige Portion Balkanfolk, Metal, Polka und Rock’n’Roll die Bühne auf Burg Scharfenstein noch mehr Würze verliehen.

In der Leinefelder Obereichsfeldhalle geht es ab der kühleren Jahreszeit im November weiter. Nach fast 40 Jahren ihrer Bühnenpräsenz werden dort die Jungs von Keimzeit am 13. November ihr neues Album vorstellen. Ihr Markenzeichen: typischer Bluesrock mit spezieller Note und oft bereichert mit poetischen Texten hat sich seit dem 12. Album der Band erweitert. Verantwortlich dafür ist der Produzent Moses Schneider, welcher bereits bei Bands wie Tocotronic und den Beatsteaks an den Studioreglern saß.

Der Höhepunkt des Open-Air-Sommers im Eichsfeld erwartet die Stadt Leinefelde mit dem Auftritt der Tribute-Band Stahlzeit am 21. November. Das ihr Rammstein-Sound bei den Menschen im Eichsfeld gut ankommt, erfuhr die Band bereits bei ihrem ersten Auftritt.

Wichtige Informationen

Die Tickets für alle Konzerte auf der Burg Scharfenstein und in der Leinefelder Obereichsfeldhalle können Sie in unserem Ticketshop Thüringen sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Für Besucher der Open-Air-Konzerte auf Burg Scharfenstein wird es wie im vergangenen Jahr wieder ein Bus-Shuttle-Service eingerichtet. Infos finden Sie auch über www.leinefelde-worbis.de