Notfallversorgung von Tieren kostet jetzt mehr

Der Tierärztliche Notdienst ist seit Mitte Februar teurer. Grund dafür ist eine neue Gebührenordnung für Tierärzte, die am 14. Februar in Kraft getreten ist. Sie soll zu einer besseren Versorgung von Notfällen beitragen, auch wenn dadurch die Kosten für die Besitzer kranker oder verletzter Tiere steigen.

„Für den Tierarztbesuch in Notdienstzeiten fällt eine Pauschalgebühr von 59,50 Euro an, die von den Tierärzten erhoben werden muss“, sagt der Geschäftsführer der Landestierärztekammer Thüringen (LTKT) Alexander Schneeberg. „Dadurch werden Behandlungen minimiert, die gar kein Notfall sind.“ Zusätzlich zur Pauschale müssen Tierärzte künftig für die Behandlung mindestens den zweifachen Gebührensatz verlangen, wenn sie Tiere wochentags von 18 bis 8 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen behandeln. Außerdem wird dem Tierarzt ermöglicht, im Notdienst maximal den vierfachen Gebührensatz abzurechnen. Bisher war maximal das Dreifache erlaubt. „Die Änderung ist ein richtiger Schritt, hin zu einer besseren Versorgung unserer Patienten“, sagt Schneeberg. In der Vergangenheit hätten die Tierärzte teilweise allein, über Wochen, rund um die Uhr, im Dienst gestanden. Durch die Mehreinnahmen sollen die Tierärzte in die Lage versetzt werden, Personal für den Notdienst vorzuhalten und so die Arbeitsbelastung besser zu verteilen.

Einheitliche Nummer in Gotha, Unstrut-Hainich-Kreis und Erfurt

Für die Landkreise Gotha und Unstrut-Hainich sowie die Stadt Erfurt wird der tierärztliche Notfalldienst seit Anfang des Jahres über eine einheitliche Nummer vermittelt. „Bis Ende 2022 wollen wir diesen Bürger-Service für den gesamten Freistaat anbieten“, sagt Schneeberg. Denn bisher gebe es allein im Kleintierbereich 27 sogenannte Notdienstringe, die in Eigenregie die Versorgung organisieren müssen. „Für den Patientenbesitzer ist es in der Hektik des Notfalls manchmal nicht leicht, den diensthabenden Tierarzt überhaupt herauszufinden“ sagt Schneeberg.

Die Vermittlung des Notdienstes wird durch die Landesvermittlungszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) durchgeführt. Anrufer der neuen Nummer landen bei der KVT. „Wir nutzen Strukturen, die es schon gibt“, sagt Schneeberg. Mit der als Partner habe man gemeinsam ein „bundesweit einzigartiges Leuchtturmprojekt in der tierärztlichen Notfallversorgung“, wie Schneeberg es nennt, geschaffen. Jedoch sei dieses auch zukünftig von Fördermitteln der Landesregierung abhängig. Laut Angaben der LTKT werden pro Jahr durch rund 250 Arztpraxen etwa 26.000 Notfälle in Thüringen versorgt.

Alles, was für das Tier lebensbedrohlich ist, ist als Notfall einzustufen. Dazu zählen unter anderem Atemnot, Probleme beim Harnlassen, Verschlucken von Gift, Verbrennungen und schwere Unfälle, wie es in einer Broschüre der Bundestierärztekammer heißt.

Tierärztlicher Notfalldienst für Landkreis Gotha und Unstrut-Hainich sowie Erfurt erreichbar unter: 0361/644 788 08