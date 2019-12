Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Wasser und Futter an Baum gebunden – ausgesetzter Hund stirbt qualvoll

Ein Hund ist in Mittelhessen ausgesetzt, an einen Baum angebunden worden und schließlich an den Folgen gestorben. Kratzspuren rund um den Baum deuteten darauf hin, dass das Tier längere Zeit ohne Futter und Wasser dort ausgesetzt war, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Passant hatte den Schäferhund-Mischling den Angaben zufolge bereits am vergangenen Freitag an einem Waldrand bei Wölfersheim (Wetteraukreis) entdeckt.

Die etwa zehnjährige Hündin wurde von der Polizei in ein Tierheim gebracht, wo sie aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes durch die Qualen der Aussetzung eingeschläfert werden musste.