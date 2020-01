Schlingen und Fangboxen für Wolfsmischlinge werden aufgestellt

Mit Fangboxen oder Schlingen sollen Wolfsexperten in den nächsten vier bis sechs Wochen versuchen, die Ohrdrufer Wölfin und ihre sechs jungen Halbwölfe lebend einzufangen. Das 7000 Euro teure Konzept des Wolfsbüros Lupus aus der Lausitz liege jetzt vor, teilte ein Sprecher des Thüringer Umweltministeriums mit. Die Wölfin soll betäubt, mit einem Peilsender versehen und danach wieder freigelassen werden. Die Mischlinge hingegen sollen eine Attraktion im Bärenpark Worbis werden.

Ansonsten macht das Ministerium ein Staatsgeheimnis aus der Aktion. „Zu Details geben wir keine Auskunft“, so der Sprecher. „Wir wollen die Aktion nicht gefährden“, lautet die Begründung.

Fest steht: Es gäbe eine schonendere Fangmethode, sogenannte Soft Catch Traps, das sind Schnappfallen mit Polstern aus Gummi, damit die Tiere unverletzt bleiben. „Aber diese Fallen sind in der EU verboten“, betont das Ministerium. Die Landesregierung in Sachsen, wo erheblich mehr Wölfe als in Thüringen leben, ist derzeit bestrebt, eine Zulassung dieser „Gummifallen“ zu erwirken.

Thüringen läuft jedoch die Zeit davon. Die vier weiblichen und zwei männlichen Hybriden, halb Hund, halb Wolf, sind inzwischen etwa sieben Monate alt. Sie sind bereits so groß wie die fünf bis sechs Jahre alte Mutterwölfin, die im Mai 2014 erstmals in Thüringen auf dem Standortübungsplatz Ohrdruf mit einer Serie von Farbfotos dokumentiert worden ist.

Männlichen Halbwölfe bald geschlechtsreif

Da die männlichen Halbwölfe bald geschlechtsreif werden und loswandern, um eigene Rudel zu gründen, tickt die Uhr. Denn im Interesse des Artenschutzes soll um jeden Preis verhindert werden, dass die Mischlinge sich fortpflanzen. Die Wolfspopulation in Deutschland soll möglichst reinrassig bleiben – wobei Artenschutzexperten wie Martin Görner aus Jena stark anzweifeln, dass die Deutschland vorkommenden Wölfe überhaupt reinrassig sind.

Wolfgang Gabriel, Standortältester der Bundeswehr in Gotha, betrachtet das Geschehen mit gewisser Distanz. Die Wölfin lockt nicht nur Hunderüden an, woraus dann Hybriden erwachsen, sie zieht auch Touristen an, die auf dem militärischen Sperrgebiet nichts verloren haben. „Hier herrscht akute Gefahr“, warnt Oberstleutnant Gabriel, „im Sommer vergangenen Jahres hat ein Mann hier eine scharfe Granate angehoben. Er hatte unglaubliches Glück. Wenn er die Granate falsch abgelegt hätte, hätte man nur noch einen dumpfen Knall gehört.“

Der Kommandeur versteht an dieser Stelle keinen Spaß: „Ich bin hier verantwortlich. Ich will hier keine Touristen, und ich schmeiße alle runter, die auf meinem Platz nichts verloren haben.“ Wer erwischt wird, bekommt eine Strafanzeige.

Mehr als 80 Schafe sind der Mutterwölfin zum Opfer gefallen

Thüringens Schäfer sind einerseits froh, dass die Hybriden bald weg sind. Mehr als 80 Schafe sind ihnen und der Mutterwölfin in diesem Jahr zum Opfer gefallen. Andererseits sehen die Schäfer ihre Hauptforderung nicht erfüllt: „Wir haben hier in Thüringen eine Problemwölfin. Die muss entnommen werden“, verlangt Arno Rudolph, Zuchtleiter des Thüringer Schafzuchtverbands. Wenn die Wölfin eines gelernt, dann, dass Schafe leichte Beute sind.

Der letzte gesicherte Wolfsriss liegt Wochen zurück. Was am 26. November in Alkersleben bei Arnstadt geschah, wird noch untersucht: Bei der Attacke wurden sieben Schafe verletzt, drei Tiere starben, vermutlich ertranken sie in der Wipfra.

