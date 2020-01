Schlittenfahren in Thüringen: Wo kann ich in den Winterferien rodeln?

Die Naturrodelbahn Rondell Oberhof ist mit zwei Kilometern Länge, zwei Spitzenkurven und zwölf Prozent Gefälle Thüringens längste Rodelbahn auf Naturschnee. Schlitten können an der Bergstation am Rondell ausgeliehen werden. Dort gibt es Speisen und Getränke. Unten am Bahnhof angekommen, kann man mit dem Shuttlebus zurück zum Ausgangspunkt Rennsteiggarten fahren. Je nach Schneelage ist die Rodelbahn geöffnet im Dezember, in den Ferien und am Wochenende täglich von 10-16.00 Uhr.

Ticketpreise: ab 4 Euro für die Einzelfahrt, ab 13 Euro für ein 5er Ticket. Familientickets (2+3) liegen zwischen 12 Euro für eine Einzelfahrt oder 48 Euro für ein Familien-5er-Ticket. In den Preisen ist der Busshuttle inklusive.

Infos:

Länge der Piste: 2000 m

Höhe der Bergstation: 825 ü. NN

Höhe der Talstation: 650 ü. NN

Anfahrt: Oberhof - Rondell

Parkmöglichkeiten: Parkplatz am Rondell, Oberhof

Besonderheiten: Sparaktionen wie Familientage, Besondere Highlights wie Nachtrodeln

Wer den Rodelhang Alte Golfwiese zu Fuß nach oben läuft, kann die 200 Meter lange Piste kostenfrei nach unten rodeln. Diejenigen, die ihre Kräfte schonen wollen, können mit dem Förderband „Zauberteppich“ den Berg hinauffahren. Eine Einzelfahrt kostet 2 Euro, für sechs Fahrten zahlt man sechs Euro. Für Skifahrer und Snowboarder stehen zwei Bügelumlauflifte zur Verfügung. Schlitten können vor Ort ausgeliehen werden.

Gleich nebenan befindet sich die Snowtubing-Strecke. Hier kann man auf dicken Gummireifen mit Blick zum Schneekopf und über verschneite Wälder den Hang hinab brausen. Damit jedes Familienmitglied seinen Winterspaß haben kann, gibt es zusätzlich eine Langlaufrunde: einmal eine Doppelspur für die klassische Technik und einmal fürs Skating.



Infos

Länge der Piste: 200 m

Anfahrt: Zellaer Straße, Oberhof

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Zellaer Straße

Besonderheiten: Zauberteppich für den Weg nach oben



Brotterode bietet Rodel-Spaß für die Kleinen

Die Werner-Lesser-Skisprungarena. Foto: Marco Kneise Foto: zgt

Wer gern mit dem Schlitten den Berg hinab saust, findet in Brotterode zwei Rodelhänge. Der Rodelhang an der Alten Ruhlaer Straße ist 100 Meter lang. Da es hier nicht so steil ist, können auch schon jüngere Kinder hier ihren Spaß haben. Ein Parkplatz ist gleich in der Nähe. Außerdem kann man von der Alten Ruhlaer Straße direkt auf die Inselbergschanze schauen. Einkehrmöglichkeiten finden Sie in der Pension Pfefferstübchen oder in der Pension Turmschlösschen.

Infos:

Länge der Piste: 100 m Höhe der Bergstation: 630 ü. NN Höhe der Talstation: 620 ü. NN Anfahrt: Brotterode in Richtung Ruhla Parkmöglichkeiten: Parkplatz an der Ruhlaer Straße

Kleine und große Rodelfans können mit ihrem Schlitten 300 Meter den Rodelhang am Wiebach hinabfahren. Beim Rodeln hat man einen wunderschönen Blick auf den Großen Inselsberg, dem vierthöchsten Berg Thüringens. Im Bistro des Inselbergbades in unmittelbarer Nähe gibt es täglich ab 11 Uhr verschiedene warme Speisen.

Infos

Länge der Piste: 300 m

Höhe der Bergstation: 650 ü. NN

Höhe der Talstation: 650 ü. NN

Anfahrt: Brotterode in Richtung Kleinschmalkalden

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Inselbergbad, Parkplatz Avemarkskurve, Parkplatz Wiebach

Altenfeld bietet für Familien-Spaß 250 Meter lange Rodelbahn

Der 250 Meter lange Schlittenberg Am roten Hoor ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Er liegt außerhalb von Altenfeld, links neben dem gleichnamigen Skilift. Vom Parkplatz aus sind es etwa 75 Meter bis zum Rodelhang. Bei ausreichend Schnee - 40 bis 50 Zentimeter sollten es schon sein - können große und kleine Schlittenfahrer sogar bis zum Ortsrand von Altenfeld rodeln. Die Albert-Schweizer-Hütte an der Bergstation des Lifthangs wartet mit heißem Tee auf alle, die sich aufwärmen wollen. Die Hütte liegt an der Bergstation, die durch eine Baumreihe vom Rodelberg getrennt ist, so dass sich Rodler und Skifahrer nicht in die Quere kommen.

Gehlberg bietet drei Rodelstrecken

In Gehlberg gibt es mittlerweile drei präparierte Rodelhänge. Der Rodelhang am Schneekopfturm beeindruckt durch seinen Rundblick vom Gipfel. Die Piste ist mit 200 Metern Länge und einem Gefälle von bis zu 15 Prozent sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Der Hang führt vom Schneekopfgipfel bis zur Neuen Gehlberger Hütte. Dort kann man täglich von 10 bis 17 Uhr einkehren und sich am lodernden Feuer des Kamins Hausmannskost schmecken lassen.

Der Rodelhang an der Schmücke ist 400 Meter lang. Er liegt direkt am Rennsteig zwischen Oberhof und Schmiedefeld. Es gibt eine Schirmbar mit Panoramaterrasse. Mit 500 Metern Länge glänzt der Rodelhang am alten Wasserwerk.

Verschneite Bänke an der Gehlberger Hütte auf dem Schneekopf. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Frauenwald, ein Wintermärchen

Frauenwald ist in der kalten Jahreszeit ein wahres Wintermärchen: Mit Blick auf verschneite Fichtenwälder geht es am Rennsteig die Piste hinab. Die Rodelwiese liegt direkt am Ortseingang. Der 165 Meter lange Familienrodelhang am Monument läuft nach unten flach aus, keine Unebenheiten verderben den Rodelspaß. Direkt am Hang gibt es einen Stehimbiss, an dem man sich bei Schnee und günstigem Wetter mit Bratwurst und einem heißen Getränk stärken kann.

Suhl bietet 800 Meter langen Rodelhang

Die Rodelstrecke am Adler bietet einen Höhenunterschied von gut 100 Metern. Als Besonderheit gilt diese Strecke, da sie gleichzeitig auch ideal zum Wandern genutzt werden kann.

