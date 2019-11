Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonne, Regen, Schnee - wechselhaftes Wetter am Wochenende erwartet

Das Wetter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und ist am Wochenende wechselhaft. Nach einem angenehm-herbstlichen Freitag mit Temperaturen von bis zu zwölf Grad Celsius ziehe in der Nacht zu Samstag ein Tiefdruckgebiet von Süden her auf, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig.

Es sei mit Regen und einstelligen Temperaturen zu rechnen. Im Laufe des Vormittags ziehe der Niederschlag ab, die Sonne zeige sich. In der Oberlausitz seien hingegen Höchstwerte bis zu zwölf Grad möglich. In der Nacht ziehe erneut Regen auf.

Die Temperaturen würden teilweise auf null Grad fallen. Schnee sei in den höheren Lagen möglich. Auch tagsüber bleibe es ungemütlich, hieß es.

