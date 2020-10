Trotz Corona: Diese Weihnachtsmärkte sollen 2020 in Thüringen stattfinden

Glühwein, gebrannte Mandeln, Bratwurst: Der gemütliche Bummel über den Weihnachtsmarkt ist für viele Menschen fester Bestandteil der Adventszeit. Doch dieses Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles anders. Wo finden Weihnachtsmärkte statt? Wo wurden sie bereits abgesagt? Das sind die Pläne in Thüringen (Stand: 28.10.20, 14 Uhr. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.).

Der aktuelle Stand in Thüringen:

Erfurt

In Erfurt fällt der größte Weihnachtsmarkt Thüringens in diesem Jahr aus. Den Weihnachtsmarkt besuchen jährlich bis zu zwei Millionen Menschen.

Die Stadt zog Konsequenzen aus der Einstufung zum Risikogebiet und hat ab dem 27. Oktober Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Dazu gehörte auch die Absage des Weihnachtsmarktes. „Ich weiß, die Beschränkungen sind heftig“, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Besonders mit dem Weihnachtsmarkt habe sich der Krisenstab die Entscheidung nicht einfach gemacht. „Aber entscheidend ist das, was für die Bevölkerung das beste ist.“

Die Absage des Weihnachtsmarktes ergibt sich aus der neuen Regel, dass zwar noch Messen, Ausstellungen und Spezialmärkte stattfinden dürfen, aber ohne Speise- und Getränkeangebot. Der Weihnachtsmarkt sollte am 24. November eröffnet werden und ist ohne Leckereien und Glühwein kaum denkbar.

Eisenach

Unter coronabedingten Einschränkungen soll der Weihnachtsmarkt in Eisenach ab dem 13. November stattfinden.

Das Marktgelände werde laut Angaben der Stadt eingezäunt und die maximale Besucherzahl auf 800 begrenzt. Der Ein- und Ausgang werde über getrennte Wege erfolgen. Ein Bühnenprogramm wird es in diesem Jahr den Angaben zufolge nicht geben. Auf dem gesamten Markt gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Der Weihnachtsmarkt schließt nach derzeitiger Planung seine Pforten am 22. Dezember.

Wartburg sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona offiziell ab

Nicht stattfinden kann jedoch der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf der Wartburg. Die Coronabedingungen lassen es auf dem Platz vor dem Wartburghotel, den Innenhöfen und dem überschaubaren Außenbereich der Burg nicht zu, für entsprechende Abstände von Buden und Unterhaltung zu sorgen.

Eichsfeld

In Heiligenstadt laufen die Planungen für einen Weihnachtsmarkt, andere Märkte im Landkreis sind bereits jetzt abgesagt:

Auf einen machbaren Weihnachtsmarkt, wenn auch in abgespeckter Form, hofft Guido Mühlhaus von der Interessengemeinschaft Heiligenstadt. Man will gerüstet sein, auch wenn eine endgültige Entscheidung noch aussteht. „Wir kennen aber die Rahmenbedingungen, die dann herrschen werden, natürlich noch nicht“, sagt Vizechef Falk Sternadel. „Die große Frage ist, wie sich die Coronazahlen entwickeln“, meint Mühlhaus. Vorstellbar sei momentan, so die IG-Vertreter, dass auf dem Marktplatz einige Hütten stehen und der Adventsmarkt der Händler, der sich in den Vorjahren durch die Fußgängerzone zog, in abgespeckter Form im unteren fertigen Teil der Wilhelmstraße mit ein paar versetzt stehenden Hütten ein Zuhause findet. Im Moment schaue man, wie es möglich sei, Verzehrinseln zu schaffen, wo eine Bratwurst gegessen werden kann. Andere Bereiche könnten unter Maskenpflicht als „Kaufbereiche“ eingerichtet werden.

In Dingelstädt werde es nach jetzigem Stand keinen Weihnachtsmarkt geben, sagt Ordnungsamtsleiter Ansgar Nolte. Ebenfalls am 1. Adventswochenende wäre auch der mittelalterliche Adventsmarkt auf der Burg Hanstein mitsamt der großen Krippenausstellung gewesen. Aber auch das alles wird nicht stattfinden.

Die Stadt Leinefelde-Worbis und die Ortsteile werden in in diesem Jahr coronabedingt keine Weihnachtsmärkte und Seniorenweihnachtsfeiern ausrichten.

Weimar

Die „Weimarer Weihnacht“, der Weihnachtsmarkt der Kulturstadt, soll am 24. November 2020 beginnen und am 5. Januar 2021 enden. In diesem Jahr schwingt allerdings ein gehöriges Maß Ungewissheit mit. Die Vorbereitungen laufen, einige Entscheidungen müssen wegen Covid-19 allerdings warten.

Fest steht: Der Hüttenaufbau wird so angepasst, dass keine vorhersehbaren Engstellen entstehen. Besonders auf dem Marktplatz wird das Konsequenzen haben. Je nach Teilnehmerzahl an Händlern wäre sogar eine Erweiterung des Marktes bis auf den Herderplatz möglich. Die Eisbahn auf dem Theaterplatz soll auch in diesem Jahr ein großer Anziehungspunkt auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar werden. Ein Hygienekonzept hat der Betreiber vorgelegt.

Landkreis Gotha

Der Weihnachtsmarkt, mit Eisbahn, im Innenhof des Schlosses Friedenstein in Gotha (Archivbild). Foto: Peter Riecke

Laut Angaben der Stadt soll der Weihnachtsmarkt in der Gothaer Innenstadt vom 23. November bis zum 30. Dezember) stattfinden. Auch der Winterzauber auf dem Schlossplatz, vom 17. November bis zum 3. Januar, soll mit Unterbrechung stattfinden, berichtet MDR Thüringen. Hygienekonzepte werden derzeit überprüft.

Aufgrund der ansteigenden Coronazahlen haben sich viele Städte und Gemeinden im Landkreis Gotha dazu entschieden, in diesem Jahr auf Advents- und Weihnachtsmärkte zu verzichten. Zum Beispiel wird es in Waltershausen keinen Weihnachtsmarkt geben.

Nicht so in den beiden Gemeinden Zimmernsupra und Nottleben der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue. Beide wollen am 28. November ihre Weihnachtsmärkte durchführen. Wenn es die Situation zulässt, soll am ersten Adventswochenende vom 27. bis 29. November ein Weihnachtsmarkt in Ohrdruf stattfinden.

Ilm-Kreis

Arnstadt hält am Weihnachtsmarkt fest. Die Innenstadt sei groß genug, um die Stände dezentral zu platzieren. Das Sicherheitskonzept steht, sagt der Bürgermeister Frank Spilling (pl).

„Auch wir gehen derzeit fest davon aus, dass der Bach-Advent stattfindet“, betont Christopher Hodgson vom Stadtkern e.V. Nicht in der herkömmlichen Form. In Kellern oder engen Höfen etwa könne nichts stattfinden. Stattdessen plant der Verein ein dreitägiges Open Air auf dem Markt.

Der Neideckverein sagt den Advent unterm Turm hingegen ab.

Ob und in welcher Form in Ilmenau und den Ortsteilen Weihnachtsmärkte stattfinden können, steht noch nicht fest.

Landkreis Nordhausen

Auch im Corona-Jahr gibt es einen Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Er ist vom 4. bis 20. Dezember rund um das Rathaus. Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorgaben des Freistaates zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird es besondere Regeln geben:

Markt wird zwischen den Rathäusern und auf dem Lutherplatz umzäunt

Eingang ist am Aar-Brunnen und der Ausgang an der Apotheke am Markt

Eine Zugangsbeschränkung von 800 Personen wird festgelegt

Es besteht Maskenpflicht

An den einzelnen Ständen muss außerdem der markierte Mindestabstand eingehalten werden

Speisen und Getränke dürfen nicht direkt am Stand eingenommen werden, sondern an den aufgestellten Waldschänken

Wie in Nordhausen soll auch in Bleicherode der diesjährige Weihnachtsmarkt nicht ausfallen. Es werde über „dezentrale Weihnachtsmarktlösungen“ nachgedacht, erklärte Bürgermeister Frank Rostek (CDU). Ziel seien viele kleine Anlaufpunkte nicht nur in der Stadt Bleicherode, sondern in der gesamten Landgemeinde.

Hingegen kann der Kulturkreis-Verein die Corona-Auflagen nicht erfüllen und zieht die Reißleine: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Heringen fällt aus.

Kyffhäuserkreis

Der Weihnachtsmarkt in Sondershausen ist abgesagt worden. Laut Bürgermeister Steffen Grimm sei eine traditionelle Umsetzung aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der bekannten Corona-Schutzmaßnahmen 2020 nicht umzusetzen. Eine Entscheidung zur Eintagesveranstaltung „Start in den Advent“ sei hingegen noch nicht gefallen. Diese werde sich nach der weiteren Infektionslage richten.

Landkreis Sömmerda

Abgesagt, abgespeckt, in Planung: So steht es um die Weihnachtsmärkte in und um Sömmerda:

Ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Sömmerda geben wird, das ließe sich im Moment noch nicht sagen, berichtet Jennifer Schubert, Sprecherin der Stadt. Ein Programm für den Weihnachtsmarkt, der für die erste Dezemberwoche geplant sei, gebe es dementsprechend auch noch nicht.

geben wird, das ließe sich im Moment noch nicht sagen, berichtet Jennifer Schubert, Sprecherin der Stadt. Ein Programm für den Weihnachtsmarkt, der für die erste Dezemberwoche geplant sei, gebe es dementsprechend auch noch nicht. Wolfgang Lutz, Betriebsleiter der Runneburg , geht davon aus, dass es einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende geben wird, inklusive geregeltem Ein- und Auslasssystem.

, geht davon aus, dass es einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende geben wird, inklusive geregeltem Ein- und Auslasssystem. Der Weihnachtsmarkt in Rastenberg (am dritten Adventssonnabend) ist nicht abgesagt. Es laufen Gespräche, ob dieser in abgeschwächter Form stattfinden kann, unter welchen Auflagen und Bedingungen.

(am dritten Adventssonnabend) ist nicht abgesagt. Es laufen Gespräche, ob dieser in abgeschwächter Form stattfinden kann, unter welchen Auflagen und Bedingungen. Ob der traditionelle Nikolaustag am 6. Dezember im Rittergut in Kölleda stattfinden kann, ist noch nicht abzusehen.

stattfinden kann, ist noch nicht abzusehen. In Buttstädt soll der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende wie gewohnt stattfinden. „Sollte das Infektionsgeschehen im Landkreis es aber erforderlich machen, sind wir so flexibel, dass wir den Weihnachtsmarkt auch noch kurzfristig absagen können“, erklärt Bürgermeister Blose.

soll der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende wie gewohnt stattfinden. „Sollte das Infektionsgeschehen im Landkreis es aber erforderlich machen, sind wir so flexibel, dass wir den Weihnachtsmarkt auch noch kurzfristig absagen können“, erklärt Bürgermeister Blose. In Kindelbrück gibt es kaum Hoffnung. „Ich gehe davon aus, dass die Veranstaltung unter den Bedingungen nicht durchgeführt werden kann“, sagt Klaus Günther, Vorsitzender der Sport- und Spielgemeinschaft.

gibt es kaum Hoffnung. „Ich gehe davon aus, dass die Veranstaltung unter den Bedingungen nicht durchgeführt werden kann“, sagt Klaus Günther, Vorsitzender der Sport- und Spielgemeinschaft. Lebendige Adventskalender gibt es in Rastenberg und Kölleda

Weimarer Land

Es gibt noch keine Angaben, ob das Lichterfest in Apolda stattfinden kann.

Unstrut-Hainich-Kreis

In Mühlhausen hält man bisherigen Angaben zufolge an einem Weihnachtsmarkt fest. Nähere Details gibt es aber noch nicht. Dieser soll vom 10.12. bis 13.12.2020 stattfinden.

Weitere Angaben zu Weihnachtsmärkten im Landkreis liegen noch nicht vor.

Altenburger Land

In Altenburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen fällte die Stadtverwaltung die Entscheidung. Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung sei es nicht zu verantworten.

Auch der Lebendige Adventskalender in Schmölln fällt aus. Das Gesundheitsamt des Landkreises konnte nach Prüfung der Unterlagen aus infektionshygienischer Sicht das vorgelegte Konzept nicht genehmigen, hieß es dazu aus dem Landratsamt. Was den Schmöllner Weihnachtsmarkt angeht, so soll noch entschieden werden, ob er stattfindet oder nicht.

Suhl

In Suhl hält man an einem Weihnachtsmarkt fest. Laut Oberbürgermeister André Knapp wird der Chrisamelmart vom 25. November bis 23. Dezember in anderer Form als sonst stattfinden.

Wie insuedthueringen.de berichtet, gelten diese Regeln:

Hütten sollen mit mehr Abstand aufgestellt werden

Keine Eröffnung mit Stollenanschnitt

Hochprozentige Getränke werden nicht ausgeschenkt

Kulturprogramm fällt aus

Es wird keine Bastelhütte aufgestellt

Außerdem herrscht Maskenpflicht

Saale-Orla-Kreis

Trotz Absage vieler Weihnachtsmärkte im Saale-Orla-Kreis sind Veranstaltungen für die Adventszeit geplant.

Aufgrund der massiven Einschränkungen bezüglich der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verordnungen sei die Organisation mit einem großen Aufwand verbunden. Daher wurde auch in Bad Lobenstein der Weihnachtsmarkt abgesagt. Jedoch gibt es Pläne für einen außergewöhnlichen Adventskalender. Für die Vorweihnachtszeit ist zudem eine Premiere in Vorbereitung: Die Musikschule Saale-Orla plant einen musikalischen Adventskalender sowohl in Bad Lobenstein als auch in Pößneck.

Auch in Wurzbach ist der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Es fehle an Personal und technischen Möglichkeiten, um die Personenzahl auf dem Markt zu kontrollieren, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Aber das technische Schaudenkmal „Gießerei Heinrichshütte“ plant an der Tradition des Schaugießens an den Feiertagen festzuhalten.

Neben Bad Lobenstein und Wurzbach hat auch die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig bereits kundgetan, dass fast alle größeren Veranstaltungen in den Ortsteilen zur Weihnachtszeit abgesagt wurden. So wird es in Blankenstein kein Lichtlefest auf dem Selbitzplatz geben ebenso wie in Pottiga das traditionelle Pyramidenanschieben. Schon vor einigen Wochen wurde entschieden, dass in diesem Jahr kein Romantischer Weihnachtsmarkt in Blankenberg stattfinden wird. In Neundorf wurde der Sauweihnachtsmarkt abgesagt.

Auch abgesagt ist der historische Adventsmarkt in Neustadt an der Orla. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt), kann die Stadt die umfangreichen Corona-Auflagen nicht umsetzen. Um Maskenpflicht, Abstandsregeln, die begrenzte Gästezahl und ein Alkoholverbot zu kontrollieren, fehlten der Stadt Mitarbeiter, wie MDR Thüringen berichtet.

Saale-Holzland Kreis

Den beliebten Nacht-Weihnachtsmarkt kann es in Eisenberg wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht geben. Auch der Umzug mit Weihnachtsmann hat in diesem Jahr Pause. Dennoch will die Stadt eine Alternative bieten. „Wir planen eine „EIS-Weihnacht“ mit Shoppen im Advent am ersten Adventswochenende“, hat Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) angekündigt. Am Freitag, 27. November von 17 bis 22 Uhr, und am Samstag, 28. November, von 14 bis 22 Uhr, wollen Stadt und Innenstadthändler zum Shoppen und zu Gaumenfreuden im Advent einladen.

Gera

Der Märchenmarkt in Gera (Archivbild). Foto: Stadtverwaltung Gera / Claudia Steinhäußer

Anders als Erfurt hat die Stadt Gera noch keine endgültige Entscheidung zu ihrem Weihnachtsmarkt getroffen. Der Weihnachtsmarkt „wird unter der Beobachtung des Infektionsgeschehens derzeit noch in einer angemessenen, machbaren Variante geplant“, heißt es aus dem Kulturamt auf unsere Nachfrage. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, „sie soll am 3. November fallen.

Landkreis Greiz

Der Weihnachtsmarkt in Zeulenroda-Triebes soll stattfinden, soweit es die aktuellen Entscheidungen innerhalb der Corona-Krise zulassen, informierte Bürgermeister Nils Hammerschmidt. Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr vom 4. bis 13. Dezember gehen. Dabei werden sich die Marktstände nicht nur auf Zeulenrodas „Guter Stube“, also dem Marktplatz, konzentrieren. Aktiv mit einbezogen werden sollen der Tuchmarkt und die Schleizer Straße.

Weitere Entscheidungen zu Weihnachtsmärkten im Landkreis gibt es derzeit noch nicht.

Jena

Nach aktuellem Stand ist der Weihnachtsmarkt in Jena für die Zeit von 23. November bis 22. Dezember geplant.

Konkret heißt das:

Angebote, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt konzentriert waren, sollen ein wenig verteilt werden

Auf dem Marktplatz selbst werden drei Stände hiesiger Gastronomen zu finden sein

Verkaufsstände sind rund um den Hanfried verteilt

verzichtet wird auf die Bühne samt Unterhaltungsprogramm – und somit auch auf den Stollenanschnitt

Tägliche Rathausturmblasen soll stattfinden

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Über Weihnachtsmärkte im Landkreis können derzeit noch keine Auskünfte gemacht werden.

Meiningen

Der Weihnachtsmarkt in Meiningen soll nach bisherigen Angaben stattfinden. Geplant ist er vom 23. November bis 23. Dezember.

Das könnte Sie auch interessieren: