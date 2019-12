Überraschende Privatspende für die Weimarer DLRG

„Das ist kein Tropfen, sondern ein ganzer Eimer Wasser.“ So kommentierte der Weimarer DLRG-Vorsitzende Burkhard Jenz eine überraschende Spende. Das Mellinger Ehepaar Bärbel und Dirk Meier hatte sich zum doppelten 60. Geburtstag entschieden, auf Geschenke zu verzichten. Statt dessen wurden die Gäste gebeten, einen Obolus für die Weimarer DLRG in eine Spendenbox zu geben. Einige Geschenke aus der mit „Kind und Kegel“ 75-köpfigen Gästeschar gab es zwar dennoch, aber vor allem 960 Euro, die Bärbel und Dirk Meier auf 1000 Euro aufgerundet haben.

Seit zehn Jahren unterstützt Dirk Meier den DLRG-Bundesverband mit 60 Euro Mitgliedsbeitrag jährlich. Nach einem Herzinfarkt beim Radfahren hatte er sich mit den ehrenamtlichen Aufgaben des Vereins beschäftigt, die ihn überzeugt haben. „Wir haben alles“, kommentierte er den Gedanken, zum Doppel-Geburtstag denen mit einer Spende Danke zu sagen, die gemeinnützig etwas für die gesamte Gemeinschaft tun. In diesem Falle aber sollte es nicht die eher anonyme Spende an den Bundesverband sein, sondern eine für die Basis. Er versteht das als Förderung vor Ort für Menschen, die Wichtiges tun, sagte der Mellinger am Montag bei der Geldübergabe.

Dirk Meier informierte sich bei Burkhard Jenz über die Arbeit von den Schwimmkursen über das Rettungsschwimmen bis hin zum Behinderten-Schwimmen und den Schwimmsport. Im Ergebnis fiel die Entscheidung, dass der Verein die Spende erhalten soll.

„Wir waren freudig erschreckt über die Höhe der Summe“, sagte Burkhard Jenz. In Kombination dazu, dass Dirk Meier nicht dem 750 Mitglieder zählenden Verein angehört, habe es so eine Unterstützung in den fast 30 Jahren des Bestehens noch nicht gegeben, fügte er hinzu. Das Geld soll in Lehrmaterial für die Rettungsschwimmer-Ausbildung sowie Spezial-Flossen fließen, die pro Paar 200 Euro kosten.