Thüringer Awo-Skandal: Ehemalige AJS-Geschäftsführung hat „viel verbrannte Erde hinterlassen“

Dunkle Wolken über der Thüringer Awo: Der Landesverband wurde in diesem Jahr wegen des Fehlverhaltens einzelner Führungskräfte von einem Skandal erschüttert. So hat ein interner Prüfbericht des Bundesverbandes ergeben, dass den Geschäftsführern der Awo Tochterfirma AJS jahrelang zu hohe Gehälter gezahlt wurden. Seit Juni wird das Ganze aufgearbeitet.

Kritisches Nachfragen hat Michael Hack, der im August fristlos gekündigte langjährige Geschäftsführer der Thüringer Awo-Tochter AJS, bekanntlich nicht sonderlich geschätzt. Deshalb parierte er auch Fragen zu Investitionen der AJS, wenn er sie mit knappen Sätzen in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung vorstellte, nach dem Motto „Passt schon“, was weiteres Nachhaken quasi ausschloss. Solches Gebaren aber wird nach Hacks Abgang im Sommer wie so vieles andere der Vergangenheit angehören. Ganz gleich, was die AJS in Zukunft bauen oder umbauen will: Es muss fachlich untersetzt, bedarfsgerecht und wirtschaftlich sein, betonen die im Juni bestellten AJS-Interimsgeschäftsführer Katja Glybowskaja und Andreas Krauße. Dass Projekte nur mit ein paar Sätzen grob skizziert und dann von den Gremien abgesegnet würden – das werde es nicht mehr geben.