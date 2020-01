Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf für die Narrensaison hat begonnen

Die Faschingssaison wirft ihre Schatten voraus: In mehreren närrischen Hochburgen des Weimarer Landes beginnt in diesen Tagen der Kartenvorverkauf für die Festsitzungen. In Hayn etwa gibt es am Samstag, 11. Januar, ab 15 Uhr im Feuerwehr-Haus Tickets für die vier Veranstaltungen der 53. Saison zu kaufen – Auftakt ist am 8. Februar.

Magdala bietet die Möglichkeit zur Reservierung per Mail unter karten@madel.de, jedoch am Sonntag, 12. Januar, gibt es die Tickets direkt von 17 bis 19 Uhr im Gasthof „Zum Vollen Mond“. Eine weitere Chance bietet sich am Freitag, 17. Januar, von 19 bis 21 Uhr an gleicher Stelle. Karten für den Seniorenfasching gibt es ab Samstag, 11. Januar, bei der Bäckerei Rost, Fleischerei Schumann, Blumenhaus Katja Große sowie bei Renate und Karolin Spangenberg. Die Rosenmontags-Festsitzung hat nur eine Abendkasse.

Der Faschings-Klub Kranichfeld (FKK) verkauft ab Montag, 13. Januar, seine Karten für die Prunksitzung am 15. Februar in der Oil-Tankstelle (Weimarische Straße 2). Wer zeitig erscheint, hat die besten Chancen auf gute Plätze.

Der Sohnstedter Karnevalsverein startet am 25. Januar in die Saison in Gutendorf. Karten gibt es vorab nur telefonisch: 0152-05642322. Auch Mellingen hat eine Bestell-Hotline, auf der täglich von 18 bis 20 Uhr Wünsche durchgegeben werden können: 0162-4391478.

Nur online bietet der Kromsdorfer Karnevalverein (KKV) die Karten für seine drei großen Veranstaltungen ab 15. Februar an – auf karneval-kromsdorf.de sind alle Informationen zu finden.