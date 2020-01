Wachstedter Brandopfer dankbar für die viele Hilfe

Harte Tage liegen hinter Anna und Sohn Martin Staufenbiel. Am 5. Januar brannte ihr Haus in Wachstedt. Schnell stand fest, dass dieses unbewohnbar ist. Die beiden Wachstedter sind dankbar für die viele Hilfe, die sie in der Nacht des Unglücks und in den folgenden Tagen schnell und unkompliziert erfahren haben. Ein Stückweit Normalität ziehe jetzt schon wieder ein, erzählt Martin Staufenbiel.

„Danke den drei Männern, die meine Mutter schnell in eine sichere Wohnung gebracht haben und allen Feuerwehrleuten, Rettungskräften, der Polizei, den Schwestern und Ärzten im Heiligenstädter Krankenhaus sowie den Männern und Frauen die in der Nacht Tee, Kaffee und Brote bereit gestellt haben“, so Martin Staufenbiel, der auch froh ist, dass die Feuerwehr Kreuzebra sein neues Auto gerettet hat.

Arbeitgeber hilft, Kollegen spenden

Beide werden nun nach Dingelstädt ziehen. Die Hilfe von seinem Arbeitgeber, den Eichsfelder Werkstätten, der schon in der Unglücksnacht laut Staufenbiel eine Wohnung angeboten hat, und seinen Kollegen ist da gut angelegt. Denn es muss fast alles neu werden, um die Wohnungen einzurichten. Die Mitarbeiter der Werkstätten spendeten 1008 Euro.

Schnell und unkompliziert habe Schwester Gerlinde und ihr Mann Anna und Martin Staufenbiel in Hundeshagen aufgenommen. „Deren Ablauf haben wir sicher ein wenig durcheinander gebracht“, sagt Staufenbiel voller Dankbarkeit, wohlwissend das dies alles nicht selbstverständlich ist. Auch von Bekannten und Freunden habe er und seine Mutter viel Hilfe erfahren.

Zusammenhalt im Eichsfeld

„Ich glaube, dass diese Katastrophe gezeigt hat, dass im Eichsfeld viele Menschen zusammenhalten. Gott sei Dank, ist diese nicht schlimmer ausgegangen“, ist Martin Staufenbiel froh.

Jetzt steht in den nächsten Tagen der Umzug nach Dingelstädt an. Zwar müsse noch ein wenig was in seiner Wohnung getan werden, aber seine Mutter könne einziehen. „Das Haus in Wachstedt muss abgerissen werden. Am Montag war der Gutachter da“, sagt Martin Staufenbiel.