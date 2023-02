Warnstreik beim MDR führt zu Programmausfällen

Das Logo des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist am Hauptgebäude der Senderzentrale in Leipzig zu sehen.

Leipzig. Ein Tarifstreit beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) führt zu einem Warnstreik. Dadurch kommt es zu Programmausfällen.

Ein Warnstreik der Mitarbeitern vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) hat am Mittwoch zu Programmausfällen geführt. Das Radio-Nachrichtenprogramm MDR Aktuell konnte am Standort in Leipzig nicht gesendet werden, stattdessen habe es als Ersatz das Programm von MDR Sachsen-Anhalt gegeben, teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender mit.

Auch im TV-Programm gab es dadurch Auswirkungen. Nach Senderangaben entfielen die Nachrichten-Sendungen MDR aktuell um 11 und um 14 Uhr. Die Sendungen MDR um 2 und MDR um 4 konnten nicht live gesendet werden. Stattdessen wurden aufgezeichnete Sendungen ausgestrahlt.

Hintergrund des Warnstreiks, der am Morgen um 7 Uhr begonnen hatte, sind laufende Tarifverhandlungen. Gewerkschafter hatten dazu aufgerufen. Der Ausstand soll noch bis 22 Uhr dauern.