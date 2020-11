Weitere Weihnachtsmärkte wegen Corona-Pandemie abgesagt

Gera/Saalfeld. Der traditionelle Märchenmarkt zur Weihnachtszeit in Gera wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Und auch die Rudolstädter müssen in diesem Jahr auf Schillers Weihnacht verzichten.

Die Reihe an abgesagten Thüringer Weihnachtsmärkten hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Städte Gera, Saalfeld und Rudolstadt kündigten an, auf ihre traditionellen Märkte zu verzichten. In Gera kann der Märchenmarkt nicht wie in der Vergangenheit aufgebaut werden, in Saalfeld und Rudolstadt wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog