Wochenende mit Sonne und Schnee im Thüringer Wald – aber auch übervollen Parkplätzen und Stromausfall

Oberhof. Herrliches Ausflugswetter lockte am Wochenende viele Thüringer auf Skipisten, Rodelhänge und Loipen in den Thüringer Wald.

Schnee und strahlender Sonnenschein: der Thüringer Wald war am Wochenende ein Wintersportparadies für Familien mit Kindern, Wanderer und Skisportler.

Örtlich lagen zum Winterferienstart nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald bis zu 86 Zentimeter Schnee. Um Thüringens wichtigsten Wintersportort Oberhof, der am Sonntag in hellem Sonnenlicht lag, betrug die Schneehöhe 74 Zentimeter, in den Bergen um Gehlberg waren es 76 Zentimeter und um Masserberg 57 Zentimeter.

Parkplatz-Chaos in beliebten Winterorten

Am Sonntag waren vor allem in den beliebten Wintersportorten, wie Oberhof, Schmücke, Gehlberg oder Frauenwald schon am Vormittag fast alle Parkplätze belegt. Autofahrer wurden gebeten, andere Ziele im Thüringer Wald anzusteuern.

Laut Regionalverbund waren insgesamt 828 Kilometer Langlaufstrecken gespurt. Kinder konnten mit ihren Schlitten über 30 Rodelhänge brausen. 13 Liftanlagen an den Ski- und Rodelhängen waren geöffnet.

Stromausfall betrifft auch Urlauber

In Gehlberg bei Suhl war am Samstagnachmittag allerdings ab etwa 13.50 Uhr der Strom ausgefallen. Ein Sprecher der Thüringer Energienetze GmbH sagte MDR Thüringen, alle 566 Kunden im Ort seien betroffen gewesen. Neben den Einwohnern hatten auch Gäste in Ferienwohnungen, Gaststätten und Cafés drei Stunden lang keine elektrische Energie.

Offenbar waren beide Zuleitungen nach Gehlberg ausgefallen, weshalb der Versorger nicht umschalten konnte. Techniker hätten erst Trafos vom Schnee befreien müssen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Die genaue Ursache sei laut MDR noch unklar.

Viele Aktionen für Ferienkinder

Viele Einrichtungen in Thüringen warten in der Winterferienwoche mit speziellen Veranstaltungen für Mädchen und Jungen auf. Die Saalfelder Feengrotten beispielsweise bieten täglich eine Familienführung mit Grubenlampe und Zipfelmütze. Kinder ab 8 Jahren können sich am kommenden Donnerstag und Samstag an Taschenlampentouren beteiligen.

In der Sonderausstellung "Saurier - Die Erfindung der Urzeit" im Herzoglichen Museum von Schloss Friedenstein in Gotha können Kinder am Dienstag und Mittwoch Wissenschaftlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Oberhof bietet unter anderem Biathlon-Schießen mit Lasern oder Fahrten mit Pferdekutschen durch den Winterwald an.

