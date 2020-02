Zickenkrieg im Raubtierhaus

Löwe Aslam pennt, Gattin Bastet liegt lustlos herum, genau wie die beiden Löwenkinder Latika und Makuti. Die Löwenwelt im Thüringer Zoopark scheint in Ordnung. Würde da nicht ab und an ein Besuch an der Trennscheibe anstehen. Immer dann, wenn das Hyänenweibchen Ebu und ihr neuer Freund Charlie aus der unmittelbaren Nachbarschaft meinen, sie müssten mal wieder einen provozierenden Blick nach nebenan werfen. Nänänänänä.

Auch sonst keine Freunde: Löwen und Hyänen

Bastet knurrt kurz. „Das hat sich schon ganz schön beruhigt“, sagt Zoodirektorin Sabine Merz. Als der Löwennachwuchs noch kleiner war, gab es bei jedem Hyänen-Besuch lautes Gebrülle, angelegte Ohren und Sprünge gegen die vier Zentimeter dicken, stressresistenten Panzerglasscheiben. Bloß gut, dass die einem zentnerschweren Löwen standhalten.„Es ist nicht neu, dass Löwen und Hyänen auch in der freien Natur keine Freunde sind. Eher Todfeinde. Fressfeinde. Nahrungs- und Revierkonkurrenten“, sagt Tierpflegerin Sabine Fuß, die seit 1979 mit den Löwen in Erfurt ein spannendes Betätigungsfeld hat. 2011 kamen dann auch Hyänen dazu. „Seither gab es immer wieder Zickenalarm“, sagt sie.

Schutzreflex für den Löwennachwuchs

Das kann man auch an der Glasscheibe im Löwenhaus nachlesen. Es komme, so steht es auf einem Merkblatt geschrieben, jeweils morgens vor der Revierrunde und mittags kurz vor der Fütterung zum „eingespielten Schlagabtausch“. Da geht schon mal die Post ab, genau wie in der Savanne, wenn da Trupps dieser Gattungen aufeinandertreffen. Das hängt, so Sabine Fuß, mit den Jungen zusammen. Da greife der Schutzreflex. Der schon so weit ging, dass Bastet ihren Nachwuchs kurzerhand am Schlafittchen durch die Anlage schleppte und an einem sicheren Ort im Hinterland deponierte. Je größer die am 19. April 2019 geborenen Latika und Makuti werden, desto weniger Aufregung gibt es, verspricht die Zoodirektorin.

Tierpflegerin: Nur Symbolhandlung, kein Grund zur Sorge

Auch wenn es sich die Hyänen nicht nehmen lassen, ihrer Portion täglicher Provokation immer wieder freien Lauf zu lassen. Charlie ist noch relativ neu, er kam erst am 15. Januar nach Erfurt. Damit der in seiner Neugier beim Löwen-Bashing nicht ungebremst gegen die in der Natur unbekannte Glasscheibe knallt, hatten die Tierpfleger sie kurzerhand weiß angepinselt. Inzwischen ist die Farbe verwischt und auch die beiden Junglöwen machen beim Hyänen-Stänkern gern mit. Alles nur Symbolhandlungen, sagt Sabine Fuß. „Kein Grund zur Sorge“, beruhigt sie immer wieder aufgeschreckte Besucher, während sich ein Schwarm Spatzen am Trockenfutter der Löwen labt. Wie kommen die ins abgeschottete Löwenhaus? „Ganz einfach. Die Piepmätze sind lernfähig. Die haben bemerkt, dass sich die automatischen Schiebetüren öffnen, wenn man nur genug vor dem Bewegungsmelder draußen herumflattert. Clevere Bürschchen“, lobt die Zoodirektorin.