Zweiter Lottogewinn innerhalb einer Woche

Suhl. Einen zweiten Lottogewinner innerhalb einer Woche meldet die Thüringer Staatslotterie. Diesmal gewann der oder die Glückliche einen sechstelligen Betrag im Eurojackpot.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hatte ein Thüringer Lottospieler das Glück auf seiner Seite. Nach dem schon der Millionen-Jackpot beim Spiel 77 vom vergangenen Mittwoch in den Freistaat wanderte, gehen nun 144.244,10 Euro aus der europäischen Lotterie Eurojackpot auf das Konto eines Mitspielers im Freistaat, wie die Lotto Thüringen mit Sitz in Suhl am Samstagvormittag mitteilt.

Dies ist bereits der 16. Großgewinn für einen Thüringer Lottospieler in diesem Jahr. „Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Staatslotterie.

