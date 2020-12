Erfurt. Die Chancen auf weiße Weihnachten sind in diesem Jahr in Thüringen wahrscheinlicher als in den Jahren zuvor. Laut dem Deutschen Wetterdienst sogar bis ins Flachland.

Schnee an Weihnachtstagen in Thüringen möglich

Die Chancen auf einen Himmel voller Schneeflocken an Weihnachten stehen vielerorts in Thüringen gut. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, startet die Woche mit Temperaturen von bis zu 9 Grad zwar mild und dicht bewölkt.

Ab Donnerstag sorgt eine Kaltfront aber vor allem im Bergland für erste Schneeflocken. Sie könne am Freitag auch in tieferen Lagen weiße Weihnachtsfeiertage bringen. Mancherorts könne es gegen Ende der Woche so kalt werden, dass die Flocken liegen bleiben.

Weiße Weihnacht in Thüringen könne man also auch in diesem Jahr nicht versprechen, sie sei jedoch wahrscheinlicher als in den Jahren zuvor.