Leser fragen – Experten Antworten: Führen verstärkte Tests zu höheren Infektionszahlen?

Mit den wieder steigenden Zahlen an Corona-Fällen in Thüringen und den verschärften Infektionsschutz-Regelungen in mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten ergeben sich auch für viele Leserfragen rund um die Pandemie. Wir beantworten sie zusammen mit Experten.

Führen vor allem intensivere Corona-Tests zu einer höheren Zahl an gemeldeten Infektionen? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Dass mit mehr Tests zuvor unentdeckte, weil symptomfreie Corona-Erkrankungen verstärkt erkannt werden, bestätigt das Robert-Koch-Institut, betont allerdings: „Das heißt nicht, dass umgekehrt die beobachteten steigenden Fallzahlen nur mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären wären.“ Denn würden mehr Test automatisch auch mehr erkannte Corona-Infektionen bedeuten, müsste seit Juni dieses Jahres die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zu den Tests ansteigen. Das ist allerdings nur bedingt geschehen. In einigen Wochen wurden trotz intensiverer Tests sogar weniger Neuerkrankungen entdeckt. Andererseits ist die Zahl der Tests seit August bundesweit relativ stabil – und trotzdem erhöhen sich die Corona-Zahlen in Deutschland derzeit rasant. Die Experten des Robert-Koch-Instituts sehen als Ursache dafür viele kleine Ausbrüche von Infektionen beispielsweise bei Familienfeiern, am Arbeitsplatz, in Gesundheitseinrichtungen oder bei Reiserückkehrern. Steigenden Fallzahlen lassen sich daher nicht allein auf intensivere Tests zurückführen. Diese sind nur einer von vielen Gründen. Angeblich führt eine Grippeimpfung zu einem positiven Corona-Test und damit zu steigenden Fallzahlen – stimmt das? Für diese These gibt es keine Belege. Dem Robert-Koch-Institut liegen keine Hinweise vor, dass eine Grippeimpfung das Risiko erhöhe, an Corona zu erkranken. Auch für die Behauptung, dass die aktuellen Corona-Tests positiv reagierten, wenn zuvor jemand gegen Grippe geimpft worden sei, fehlen belastbare Erkenntnisse. Grippeerreger und das neuartige Coronavirus seien unterschiedliche Viren. Darauf weist das Science Media Center (SMC) gegenüber der Tagesschau hin. Wer gegen Grippe immunisiert wird, werde nicht automatisch für Corona anfälliger. Der zum Nachweis des Coronavirus verwendete PCR-Test sei bei korrekter Anwendung so präzise, dass dieser nicht auf Grippeviren reagiere, heißt es. Haben auch Sie Fragen? Mailen Sie uns: corona@thueringer-allgemeine.de Lesen Sie auch: Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Arbeit und Beruf

