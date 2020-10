Lockdown tritt in Thüringen nun doch ohne Landtagsbeschluss in Kraft

Das gesellschaftliche Leben wird auch ohne die symbolische Zustimmung des Landtags erneut massiv eingeschränkt. Das Parlament will sich – wie einst geplant – erst am Dienstag zu der von der CDU-Fraktion beantragten Sondersitzung versammeln. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das sagte Präsidentin Birgit Keller (Linke) dieser Zeitung am Donnerstagabend nach einer Besprechung des Ältestenrats. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werde eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie halten.

Sozialministerin Heike Werner (Linke) bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass der Lockdown synchron zur restlichen Republik am Montag, 0 Uhr, in Kraft treten werde. Mit der geplanten Sonderverordnung würden die Beschlüsse von Bund und Ländern „im Grundsatz“ umgesetzt. Sie sehen vor, dass für den gesamten November Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen müssen. Zudem sollen strenge Kontakteinschränkungen gelten.

Spielräume bei der Auslegung

Werner bekräftigte jedoch, dass es Spielräume bei der Auslegung gebe. Erste Details dürften aber erst an diesem Freitag feststehen. Schon im Frühjahr hatte Thüringen während der allgemeinen Schließung des Einzelhandels im Unterschied zu den meisten anderen Ländern die Baumärkte offen gelassen.

Am Donnerstag setzte sich die verwirrende Kommunikationspolitik der Landesregierung fort. Ramelow hatte am Mittwochabend nach der Konferenz von Bund und Ländern – in der seine Abwehr gegenüber einem Lockdown aufgegeben hatte – seine Absicht erklärt, dass der Landtag am Freitag in einer Sondersitzung die Lockdown-Beschlüsse billigen solle. Am Donnerstag hieß es dann, dass die Tagung wahrscheinlich am Sonntag stattfinden werde.

Gleichzeitig kursierte ein Antrag der Landesregierung. In dem Entwurf hieß es: „Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass die Landesregierung den Beschluss […] durch Verordnung unverzüglich umsetzen wird.“ Begründet wurde der Antrag auch damit, „dass die Dynamik der Pandemie auch in Thüringen innerhalb kurzer Zeit eine Dramatik annehmen“ könne, „in deren Folge ein Kontrollverlust über den weiteren Verlauf nicht auszuschließen“ sei.

Voigt: „Wirres Handeln des Ministerpräsidenten in dieser Woche“

Am späten Donnerstagnachmittag einigte sich dann das Kabinett überraschend darauf, von dem Antrag abzusehen. CDU-Fraktionschef Mario Voigt erklärte, dass es gut sei, dass diese „Pseudoveranstaltung“ nicht stattfinde. Ramelows Vorschlag sei „reine Taktik“ gewesen. Dass der Landtag „mal eben schnell eine Verordnung der Landesregierung zur Kenntnis nehmen“ sollte, habe „zum wirren Handeln des Ministerpräsidenten in dieser Woche“ gepasst.

Derweil dauert der Streit um den Sinn der Maßnahmen an. „Ich bin sehr erleichtert, dass auch Thüringen beabsichtigt, diesem Weg zu folgen“, sagte die Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen. Angesichts der Rasanz des Anstiegs der Covid-19-Fallzahlen sei es dringend geboten, eine Überlastung des Gesundheitssystems in Kliniken, Praxen oder auch den Gesundheitsämtern zu vermeiden.

Anders der Thüringer Handwerkstag. Die Schließungen von Cafés und Kosmetikstudios seien unverhältnismäßig, sagte Präsident Stefan Lobenstein. Die Maßnahmen träfen genau diejenigen Betriebe, die bereits massiv angeschlagen seien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief in ihrer Regierungserklärung im Bundestag zu Solidarität auf. „Der Winter wird schwer“, sagte sie. Vier lange schwere Monate. Aber er wird enden.“

