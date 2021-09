Mitmachen und gewinnen: Die besten Ideen zur Begrünung Ihres Ortes werden gesucht

Erfurt/Gera. Ab heute werden unter dem Titel „Wir forsten auf“ die fünf besten Ideen zur Begrünung Ihres Ortes gesucht. Dabei geht es nicht nur um Bäume. Jeder Ort in Thüringen kann mitmachen und gewinnen.

Um den Wald ist es schlecht bestellt, warnt Tobias Söllner von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. „Vor allem in Mitteleuropa, in Deutschland, in Thüringen“, bringt es der Geschäftsführer des Thüringer Landesverbandes auf den wunden Punkt. Ausgelöst vom Klimawandel, der sich durch menschliches Zutun verstärkt, kämen viele ungünstige Faktoren zusammen und lösten eine verheerende Reaktion aus. „Das überfordert auch die Ökosysteme des Waldes“, so Söllner. Die Zahl der zu warmen und der zu trocknen Tage nehme immer mehr zu, das bedrohe die Vitalität der Bäume. „Die Bodenfeuchte, also die Grundlage des Wachstums, war in den vergangenen drei Jahren immer zu niedrig. Selbst große Niederschläge wie in den letzten Wochen können das nicht mehr ausgleichen.“

Schadinsekten wie der Borkenkäfer würden dagegen von dem warmen Wetter und den milden Wintern profitieren – und sich ungestört vermehren. „Wenn sie auf die geschwächten Bäume treffen, führt das zur Katastrophe“, warnt der Waldschützer.

Veränderte Struktur des Waldes

Dazu käme die veränderte Struktur des Thüringer Waldes: „War es früher ein reiner Buchenwald, dominieren heute die schnell wachsenden Fichten“, erklärt Tobias Söllner. Gegen Ende des Mittelalters, als die Gegend fast kahlgeschlagen war, begann der Wandel. Nicht mehr die Natur, sondern der Mensch präge seitdem den Thüringer Wald. Seit 30 Jahren versuchen Naturschützer, dem Wald wieder mehr Freiraum zu geben, hin zu seinem Ursprung. Mit Buchen, aber auch mit Eichen: „Denn auch die Natur hätte auf den Klimawandel reagiert“, meint Söllner, „und die Buchen durch Eichen ersetzt, die nicht so anfällig sind.“ Aber bis Erfolge zu sehen sind, dauert es – denn eine stattliche Buche hat schonmal 200 Jahre auf der Krone.

Aber Wald ist wichtig, hat viele Funktionen, nicht nur im Klima- und Naturschutz.

Fünf Prozent der Waldfläche werden aus der Nutzung genommen, werden sich selbst überlassen. In Thüringen ist es beispielsweise der Possen und der Hainich. „Für Tiere und Naturschützer ein Refugium.“

Hilfe der Bevölkerung nötig

Außerhalb dieser Naturwälder braucht der Wald Hilfe bei der Erneuerung. Seit 1945 kümmert sich etwa die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald um die Wiederaufforstung. „Auch das Holz der Wälder gehörte zu den Reparationsleistungen“, so Tobias Söllner. „Um die kahlen Flächen schnell wieder aufzuforsten, gab es großangelegte Aktionen, etwa die der sogenannten Kulturfrauen, die ehrenamtlich in ganz Deutschland Bäume pflanzten. Das westdeutsche 50-Pfennig-Stück erinnerte daran und zeige auf der Rückseite eine Frau, die gerade eine Eiche pflanzt.“ In den folgenden Jahren gab es immer wieder Aufforstungsaktionen – und immer wieder mit Hilfe der Bevölkerung. „Ohne sie funktioniert das nicht“, gesteht der Waldschützer.

Und auch die neue Aktion der Schutzgemeinschaft setzt auf die Hilfe der Thüringer: Gemeinsam mit dieser Tageszeitung und Antenne Thüringen werden unter dem Titel „Wir forsten auf“ ab heute die fünf besten Ideen zur Begrünung des Ortes gesucht. Dabei geht es jedoch nicht nur um Bäume. „Denn nicht jede Gemeinde hat plötzlich Platz für Buchen, Tannen oder Eichen“, weiß Tobias Söllner.

Bienenweide und Blühstreifen

Viele Kommunen würden durch Schädlinge, Trockenheit oder Baumaßnahmen Stadtgrün verlieren, das sie durch leere Kassen nicht so schnell ersetzen könnten. An dieser Stelle soll die neue Aktion ansetzen: „Kleine Gemeinde und große Städte können sich mit ihren Ideen für grüne Projekte bewerben. Das muss kein Wald sein, das kann beispielsweise eine Bienenweide auf einer Brachfläche sein, aber auch eine neue Allee, ein Birkenwäldchen, eine neue Hecke für den Park, ein Teich, der Libellen und Frösche anlockt, ein Blühstreifen oder alles mögliche.“

Insgesamt gibt es 10.000 Euro zu gewinnen. Ab heute können die Vorschläge über das Internet eingereicht werden, ab 4. Oktober wird über die Ideen angestimmt. Wichtig ist, dass die Gemeinde das Projekt kennt und auch umsetzen will.

