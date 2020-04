Ein Konzert erleben und dabei die Abstandsregeln einhalten geht nicht? Doch! Max Giesinger spielt ein Konzert exklusiv in Erfurt - im Autokino!

Erfurt. Konzerte müssen auch in der Corona-Krise sein - und seien es Autokonzerte: Max Giesinger gibt in Erfurt, Düsseldorf und Hannover exklusiv seine „Die Reise“-Hits zum Besten.

Max Giesinger kommt mit "Die Reise"-Hits nun doch noch nach Erfurt

„Macht schon mal die Windschutzscheiben sauber!“ Die Fans von Max Giesinger hatten sich schon damit abgefunden, den Sänger so schnell nicht in Erfurt zu erleben. Noch vor Ende März wollte er in der Thüringenhalle auftreten, doch das Coronavirus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Doch schon im Mai gibt es Ersatztermine - dank der Autokinos, die nun aller Orten entstehen.

Am 22. Mai gastiert der Musiker mit seiner Autokino-Reise in Erfurt. Übertragen wird das Ganze ab 20 Uhr von der Messe aus. Weitere Stationen sind einen Tag später Düsseldorf sowie am 25. Mai Hannover.

Fünf Tage, fünf Live-Konzerte

Aufgezogen wie ein Autokino, veranstaltet die Mediengruppe Thüringen vom 20. bis 24. Mai 2020 insgesamt fünf Konzerte auf dem Freigelände der Messe Erfurt. Nicht nur Max Giesinger wird auftreten, sondern auch weitere bekannte deutschsprachige Künstler und ihre Bands, darunter Karat und Heinz Rudolf Kunze. Zwei weitere Künstler sollen in Kürze folgen.

Auf dem Freigelände der Messe finden je Konzert etwas mehr als 450 Autos Platz. Ein Fahrzeug kann mit bis zu zwei Erwachsenen und drei Kindern besetzt werden. Zu beachten gilt außerdem: Es dürfen lediglich Kinder aus dem eigenen Haushalt teilnehmen, ein Kinderticket gilt bis einschließlich 15 Jahre.

Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, sagt dazu: „Wir freuen uns, unseren Lesern in dieser Zeit voller Einschränkungen und Verzicht mit unserer Autokonzert-Reihe ein unvergessliches Konzerterlebnis ohne Ansteckung zu ermöglichen. Mit der Auswahl der Künstler wollen wir wie mit unseren Zeitungstiteln ein breites Publikum und alle Altersgruppen ansprechen.“

Applaudiert wird per Lichthupe

Von der großen Bühne wird der Sound über eine UKW-Frequenz direkt ins Auto übertragen, vier große LED-Leinwände ermöglichen beste Sicht auf das Bühnen-Geschehen.

Vor einem Meer aus Lichthupen und Blinkern wird das ein ganz außergewöhnliches Erlebnis - natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Tickets zu allen Konzerten, sind online im Ticketshop Thüringen zu erhalten: www.ticketshop-thueringen.de

2500 Zuhörer sind von Max Giesinger in Nordhausen begeistert 2500 Zuhörer sind von Max Giesinger in Nordhausen begeistert Max Giesinger verzauberte die Besucher im Nordhäuser Gehege und sorgte für ein unvergessliches Konzert. Foto: Christoph Keil Foto: Christoph Keil

