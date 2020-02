Noch unbestätigter Corona-Verdachtsfall bei Schulkind im Weimarer Land

Über hygienische Vorsorgemaßnahmen und nötige Beschaffungen für die 40 Schulen des Weimarer Landes, in denen etwa 7800 Schüler unterrichtet werden, beriet jetzt der Pandemiestab unter Leitung von Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU). Zum Gremium gehören unter anderem Vertreter des Gesundheitsamtes und der Schulverwaltung.

Anlass fürs Treffen des Pandemiestabes gab ein bis zum Redaktionsschluss am Donnerstagabend vom Labor noch nicht bestätigter Verdachtsfall auf Infektion mit dem Corona-Virus (Covid-19) in der Grundschule Kromsdorf. In einem Brief an Eltern, Gesundheitsamt und Schulamt hatte die Schulleitung am Mittwoch darüber informiert.

Der Kreis ist Schulträger. Somit ist er für diese Einrichtungen zuständig und kann auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes im Ernstfall eine Schulschließung veranlassen, obgleich das Hausrecht von der Schulleitung ausgeübt wird, die wiederum dem Schulamt unterstellt ist. Erst wenn es einen bestätigten Verdacht gibt, kann das Schulverwaltungsamt handeln. Durch das genannte Gesetz sind dann eventuelle Entschädigungsforderungen – etwa wegen Verdienstausfalls – geregelt.

Kind womöglich von Urlaub auf Kanaren zurück

Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich um ein Kind handeln, das zuvor mit den Eltern auf einer der Kanarischen Inseln Urlaub gemacht haben soll, als in einem der Nachbarhotels Corona aufgetreten sei.

Das betreffende Schulkind soll seit Dienstag nicht mehr in die Schule gekommen sein, nachdem sich Symptome gezeigt hätten, für die das Virus ursächlich sein könnte.

Mehr als 50 Prozent der Schüler seien von ihren Eltern vorsorglich zu Hause behalten worden. Im Schreiben der Schulleitung, das unserer Zeitung inzwischen vorliegt, war den Eltern die Inanspruchnahme dieser Option aufgrund der noch unklaren Sachlage freigestellt worden.

Die Landrätin wollte nun klären, inwieweit der Kreis vorm Hintergrund des Thüringer Pandemieplans für verstärkte Hygienemaßnahmen in den Schulen gerüstet ist.

Fest steht: Für die nächsten zwei Wochen sind ausreichend Desinfektionsmittel bevorratet, wobei es sich sowohl um Flüssigkeiten als auch um Pulver zum Anrühren von Lösungen handelt, heißt es. Versucht werden soll in den kommenden Tagen die Beschaffung zusätzlicher Hygienetücher. Obendrein soll der Bestand an flüssigem Desinfektionsmittel aufgestockt werden. Inwieweit das angesichts der aktuell starken Nachfrage gelingt, bleibt abzuwarten.

Der Bestand soll jedenfalls so erhöht werden, dass er zunächst bis zu den Osterferien reicht. Die Schulen sollen gemäß ihrer Größe jetzt schon verfügbare Kontingente erhalten.

Festgelegt wurde zunächst, dass die Grundschule Kromsdorf sowie die Turnhalle ausgiebig desinfiziert werden. Das erfolgte noch am Mittwoch. Der Schulteil Oßmannstedt war am Donnerstag dran.

Zudem geht an alle Schulen eine Handlungsempfehlung raus, in der beispielsweise festgelegt wird, dass die tägliche Desinfektion von Kontaktflächen wie Handläufen, Türklinken, Armaturen, Fensterwirbel, Lichtschaltern und Schulbänken ab Freitag von den Hausmeistern vorzunehmen ist. Dafür genutzt werden mittels Pulver und Wasser angesetzte Lösungen, die vorm Zugriff durch Kinder sicher zu verwahren sind.

Zwecks Händedesinfektion in den Schulen wurde darüber hinaus festgelegt, dass diese zu Schulbeginn, nach den Hofpausen, vorm Mittagessen und zum Schulschluss vorgenommen werden soll. Dazu werden die Lehrer gebeten, den Kindern die bereitgestellten Händedesinfektionsmittel unter Aufsicht auf die Hände zu geben und gemeinsam mit diesen die Händedesinfektion durchzuführen. Die Mittel sollen die Schulen am Freitag bekommen.

Bisher noch vier ungeklärte Fälle im Weimarer Land

Weil es eben auch im Weimarer Land aktuell vier Fälle „unter differential-diagnostischer Abklärung“ gebe, bisher aber noch keine bestätigten Covid-19-Fälle vorlägen, konkretisierte der Kreis seine Empfehlungen an die Schulen (und Kindergärten) vorsichtshalber dennoch weiter.

Unter anderem heißt es: Alle Maßnahmen, die gegen Grippe (Influenza) schützen, schützen auch gegen Covid-19. Bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Atemnot und Gliederschmerzen sollte der Hausarzt aufgesucht, der Vorgesetzte informiert werden. Zudem sei auf Händeschütteln, Umarmungen und Begrüßungsküsse zu verzichten. Empfohlen wird, die Räume mehrfach zu lüften.

Der Kreis verweist indes auch darauf, dass in Thüringen zum jetzigen Zeitpunkt noch kein bestätigter Covid-19-Fall vorliegt. Es gebe also keinen Grund zur Beunruhigung. Lage wird ernster: Thüringen verschärft Prävention gegen Coronavirus

Jenaer Infektiologe zum Coronavirus: „Die Reaktion macht mir die größten Sorgen“

Corona-Virus: Die Auswirkungen in Thüringen