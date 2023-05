Schöne Orte in Thüringen: Camburg – einzigartig geprägt durch Fluss und Landschaft

Episode 27 Schöne Orte in Thüringen: Weimar – Haus am Horn in Weimar

Ein Pionierprojekt der Moderne wird 100! Unsere Reise führt uns heute nach Weimar zum Haus am Horn, dem Versuchshaus des Bauhauses. Es entstand 1923, zählt seit 1996 zum UNESCO-Welterbe und ist seit…