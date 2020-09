15 Prozent der Thüringer haben Existenzangst durch Corona

Erfurt. 15 Prozent der Beschäftigen in Thüringen haben durch die Auswirkungen der Pandemie Existenzängste – so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Die Corona-Krise hat bei den Thüringern deutliche Spuren hinterlassen: 15 Prozent der Beschäftigen haben durch die Auswirkungen der Pandemie Existenzängste – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Deutschlandweit sind es nur 11 Prozent. Der sogenannte Lockdown mit all seinen Folgen wird dabei eine große Rolle gespielt haben, denn für 64 Prozent der Berufstätigen in Thüringen ist „ein Leben ohne Beruf nicht vorstellbar“ – dieser bundesweit höchste Wert wird sonst nur noch in Sachsen erreicht, der Bundesschnitt liegt bei 57 Prozent. Ermittelt wurden diese Werte im Rahmen der repräsentativen HDI-Berufe-Studie 2020, für die im Juni und Juli 3633 Erwerbstätige in Deutschland befragt wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.