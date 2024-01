Erfurt/Schleiz. Nach der ersten Runde der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis wägen Linke und SPD ihre Optionen ab. Derweil suchen Voigt und Höcke den Streit.

Am Tag nach der Niederlage gibt sich Christian Herrgott betont optimistisch. „Jetzt geht es in die Stichwahl!“, rief er am Montag ins Telefon. „Jetzt kommt es darauf an, noch mehr Leute zu aktivieren!“