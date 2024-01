Erfurt. Bei der Ringvorlesung von TA, Thüringer Landtag und Erfurter Universität sprach IT-Experte Antonio Krüger über Chancen für die globale Wirtschaft durch KI und darüber, wie dies kontrolliert werden sollte.

Antonio Krüger weiß, worüber er spricht. Und er tut es entspannt. Dass Künstliche Intelligenz sich verselbstständigen könnte, massenhaft Arbeitsplätze vernichtet oder sogar die Weltherrschaft übernimmt, glaubt er nicht. Trotzdem sind KI-Systeme auch für ihn nicht ohne Risiken, vor allem da, wo ihre Datengrundlagen unbekannt und Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind. So begann er seine Ringvorlesung im voll besetzten Erfurter Landtag wohl nicht zufällig mit einer Würdigung des kürzlich verabschiedeten EU-Gesetzes zur Regulierung von KI. Erstmalig setze mit Europa gleich ein ganzer Staatenverbund der KI Grenzen, in dem sowohl manipulative Techniken als auch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, wie etwa in China praktiziert, verboten bleiben sollen.