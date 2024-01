Heiligenstadt/Erfurt. Werner Henning (CDU) ist überzeugt, dass ein „Leitfaden“ für die Landkreise zum Umgang mit Reichsbürgern nicht ausreicht.

Landrat Werner Henning (CDU) aus dem Landkreis Eichsfeld erwartet deutlich mehr Unterstützung beim Vorgehen gegen Umtriebe von sogenannten Reichsbürgern. In seiner Verwaltung mehren sich die Fälle, in denen kommunale Bedienstete von Personen angegangen werden, die unter anderem die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer staatlichen Institutionen anzweifeln und deshalb beispielsweise Bescheide in Zweifel ziehen.