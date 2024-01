Erfurt. Die Nato wird in den kommenden Monaten verschiedene Großübungen abhalten. Vor allem Bataillone aus Bad Frankenhausen, Bad Salzungen sowie Gera, Gotha und Erfurt werden mit einbezogen.

Soldaten verschiedener Thüringer Truppenteile der Bundeswehr werden sich in den kommenden Monaten an Großübungen der Nato beteiligen. Die im Freistaat stationierten Einheiten, die der Panzergrenadierbrigade 37 unterstellt seien, würden an der Übung „Quadriga 2024“ teilnehmen, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Thüringen. Konkret gehe es dabei um das Panzerbataillon 393 sowie das Versorgungsbataillon 131, die bei Bad Frankenhausen stationiert sind, das Panzergrenadierbataillon 391 in Bad Salzungen, das in Gotha beheimatete Aufklärungsbataillon 13 sowie das Panzerpionierbataillon 701, das seine Heimatkaserne in Gera hat.