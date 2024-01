Erfurt. Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt hat seinen Plan bekräftigt, AfD-Landeschef Björn Höcke in einem Streitgespräch gegenübertreten zu wollen.

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt hat seinen Plan bekräftigt, Thüringens AfD-Chef Björn Höcke in einem Streitgespräch inhaltlich stellen zu wollen. „Es wird dieses Duell geben, wenn Höcke nicht in den Sack haut“, sagte Voigt bei der Landespressekonferenz am Mittwoch im Thüringer Landtag.