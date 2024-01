Saale-Orla-Kreis/Weimarer Land. Nach Greiz und dem Eichsfeld wollen drei weitere Landkreise schnell Bezahlkarten einführen

Nach dem Vorbild der Landkreise Greiz und Eichsfeld wollen jetzt in Thüringen weitere Landkreise so schnell wie möglich die Bezahlkarte für Asylbewerber einführen: Bereits am 1. Februar will der Saale-Orla-Kreis mit der Karte starten. In einem ersten Schritt soll die Bezahlkarte an sogenannte Folgeantragsteller ausgegeben werden, also an Menschen, die nach einem abgelehnten Asylantrag und ihrer Ausreise erneut in die Bundesrepublik eingereist sind. Im Saale-Orla-Kreis betrifft das nach Angaben der Kreisverwaltung ungefähr 60 Erwachsene und Kinder.