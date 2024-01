Erfurt. Die CDU will im Landtag ein gesetzliches Gender-Verbot erzwingen. In der Plenarsitzung in dieser Woche ist das Thema ganz oben auf der Tagesordnung.

Mario Voigt (CDU) versucht schnell, die Emotionen aus der Debatte zu nehmen. „Das Gesetz liegt schon seit dem Sommer im Landtag und jetzt ist es halt dran“, sagt der CDU-Fraktionschef. In der Landtagssitzung soll in dieser Woche eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um das Gendern an Thüringer Schulen und in der Verwaltung zu verbieten.

Die CDU hat dafür einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Titel „Thüringer Gesetz für eine regelkonforme, diskriminierungsfreie und verständliche Anwendung der deutschen Sprache an Thüringer Schulen und in der Verwaltung“ trägt.

Darin wird Bezug auf einen Landtagsbeschluss vom November des vergangenen Jahres genommen. CDU und AfD hatten gemeinsam mit der im November 2022 noch existierenden Gruppe „Bürger für Thüringen“ einen Antrag verabschiedet, wonach das Gendern in Verwaltung und Schulen nicht erlaubt sein soll und die Landesregierung aufgefordert, entsprechende Erlasse, Anweisungen oder Verwaltungsvorschriften umzusetzen. Im Gesetzentwurf heißt es jetzt: „Dem ist die Landesregierung bisher nicht nachgekommen. Aus diesem Grund ist eine gesetzliche Regelung erforderlich.“

Ich hoffe, dass die links-grüne Minderheitsregierung nicht kneift. Mario Voigt (CDU)

„Ich wünsche mir eine vertiefte Debatte und hoffe, dass die linksgrüne Minderheitsregierung nicht kneift“, sagt Voigt. Er sei gewillt, „das mit Germanisten und Heimatforschern zu diskutieren“.

FDP will Überweisung in den Ausschuss zustimmen

Dafür müsste es eine Überweisung in den Ausschuss geben. Die wäre theoretisch möglich, wenn neben CDU auch AfD und FDP dafür votierten. FDP-Chef Thomas Kemmerich hat bereits angekündigt, dass seine Partei einer Überweisung in den Ausschuss zustimmen werde. „Gendern gehört nicht in den öffentlichen Raum“, sagt er. Sprache „ist und bleibt frei. Da werden wir als Liberale keine Sprachpolizei einführen“, sagt Kemmerich.

In der Koalition ist die Empörung darüber, dass die CDU ihren Gesetzentwurf durchziehen will, groß. „Die CDU ist mehrfach angesprochen worden, nicht der ideologischen Spur der AfD zu folgen. Ich finde das politisch offenbarend“, sagt Linke-Fraktionschef Steffen Dittes. Seine Partei behalte sich vor, „unsere Position zur Sprache permanent anzupassen“. Die Koalition selbst habe zu dem Thema noch nie einen Antrag eingebracht. Es gebe, so Dittes, lediglich zwei Fraktionen, die AfD und die CDU, „die den Thüringer Landtag immer wieder mit diesem Thema malträtieren“.

Das Gesetz ist ein klassischer Versuch, Stammtischthemen und Phantomschmerzen zu behandeln. Lutz Liebscher (SPD)

SPD-Fraktionsvize Lutz Liebscher geht sogar noch weiter. „Das ist ein klassischer Versuch, Stammtischthemen und Phantomschmerzen zu bearbeiten“, sagt er mit Blick auf die Debatte um den Gesetzentwurf. Das Gesetz brauche es nicht. Allerdings sei es für die CDU ein spannender Ansatzpunkt, ein Verbot festzuschreiben, „die andere immer als Verbotspartei bezeichnet“.

Umfrage: Thüringer lehnen Gendern mit deutlicher Mehrheit ab

Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, spricht derweil von einer „aufgesetzten Debatte“. Sie erlebe, so Rothe-Beinlich, „Schüler und Lehrer, die sehr viel weiter sind als CDU und AfD in dieser Diskussion“.

Neben der Union hat auch die AfD einen eigenen Antrag auf der Tagesordnung platziert, der neben der Nutzung gendergerechter Sprache an Schulen auch Lernmittel verbieten will, in denen gendergerechte Sprache verwendet wird.

Eine Insa-Umfrage im Auftrag dieser Zeitung hatte zuletzt ergeben, dass eine breite Mehrheit der Thüringer das Gendern ablehnt - etwa 70 Prozent. Insbesondere Wähler von CDU, FDP und AfD halten nichts von der Anwendung geschlechtergerechter Sprache, aber auch Wähler von Linke, SPD und Grüne sprachen sich dagegen aus.