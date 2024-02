Gera. Die Situation der Erstaufnahme bleibt angespannt. In Gera gibt es massiven Widerstand gegen eine Einrichtung, der Landtag debattiert derweil über neue gesetzliche Grundlagen.

Die neue Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Gera wird später bezogen als geplant. Arbeiten im Haus verzögern die Belegung mit in Thüringen ankommenden Flüchtlingen. Das hat das Innenministerium am Donnerstag bestätigt. Ursprünglich sollte die ehemalige Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses im Januar mit bis zu 200 Geflüchteten belegt werden.