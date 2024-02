Erfurt. Die Mittelstandsvereinigung (MIT) will den ins Abseits geratenen Mike Mohring weit vorne sehen. Landesvorsitzender Mario Voigt reagiert diplomatisch.

In der CDU hat das Rennen um gute Listenplätze für die Landtagswahl in diesem Jahr längst begonnen. Jetzt kommt mit Mike Mohring (CDU) auch ein Politiker ins Spiel, dessen Zukunft seit Wochen ungewiss ist.

Ausgangspunkt ist ein Schreiben der Mittelstandsvereinigung (MIT) Thüringen an den CDU-Landesvorstand, das dieser Zeitung vorliegt. Mario Voigt (CDU) wird in dem Papier als Spitzenkandidat vorgeschlagen. „Unser Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring, MdL, bitten wir unter den ersten 10 Listenplätzen aufzustellen“, heißt es darüber hinaus in dem an CDU-Generalsekretär Christian Herrgott gerichteten Brief.

Mohring steht in der CDU seit Wochen unter Druck, weil die Rechnungen seiner privaten Geburtstagsfeier zunächst vom CDU-Kreisverband bezahlt wurden. Erst, nachdem das im Kreisvorstand zur Eskalation führte, hatte er die Rechnungen bezahlt. In dem Zusammenhang leitete auch der Landesvorstand eine Prüfung der Vorgänge ein, in deren Ergebnis Mohring aufgefordert wurde, seine politischen Ämter niederzulegen. Er verlor auch seine Ämter im Kreisverband Weimarer Land, der ihn aber bereits als Direktkandidaten nominiert hat.

Mohring will dem neuen Landtag angehören

Über den Rückenwind aus der Mittelstandsvereinigung freut er sich. Gerade erst wurde er erneut in den Bundesvorstand gewählt und gehört überdies der neuen Steuerkommission der MIT im Bund an. „Von der MIT in Land und Bund erfahre ich seit Jahren ungebrochene Unterstützung“, sagt Mohring auf Anfrage dieser Zeitung. Dass er in der CDU-Fraktion auch dem nächsten Thüringer Landtag angehören will, daran lässt er keinen Zweifel. „Mit meiner bundesweiten Vernetzung kann und möchte ich der CDU-Fraktion im neuen Landtag nützen“, macht er deutlich.

Ob das über einen „sicheren“ Listenplatz realisierbar ist, bleibt aber fraglich. Der Landesvorsitzende und designierte Spitzenkandidat, der Mohring als Landes- und Fraktionschef nach den Wirren um die Kemmerich-Wahl im Jahr 2020 beerbt hat, antwortet auf Anfrage reserviert. „Wir werden einen abgewogenen Listenvorschlag machen, der die Ideen der Mittelstandsvereinigung ausgewogen berücksichtigt“, sagt Voigt. Die MIT „bittet den Landesvorstand“ darum, insgesamt sieben ihrer Mitglieder unter den ersten 20 Listenplätzen aufzunehmen.

Aufstellungsversammlung in Illmenau Ende Februar

Die Union stellt ihre Landesliste für die Wahl im kommenden Jahr am 24. Februar in Illmenau auf. Voigt sagt, es werde am Ende des Prozesses eine Liste existieren, die „vor allem auf regionale Stärke und Kompetenz eingeht“. Auf den Mohring-Vorschlag der Mittelstandsvereinigung ging er nicht ein.

Neben der Mittelstandsvereinigung hat auch die Junge Union (JU) bereits signalisiert, was sie von der Listenaufstellung erwartet. „In den vergangenen Jahren war Listenplatz 11 immer der Platz für die Junge Union. Das ist auch unsere Mindesterwartung für die Landtagswahl 2024“, sagt JU-Landeschef Lennart Geibert, der als JU-Spitzenkandidat diesen Platz erhalten würde.