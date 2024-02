Erfurt. Thüringens SPD-Innenminister hält neues Rückführungsgesetz nicht für den großen Durchbruch - schon gar nicht im Hinblick auf niedrigere Asylzahlen

Thüringens Innenminister Georg Maier ist von der Ermahnung seines Parteifreunds Lars Klingbeil, die Bundesländer mögen mehr Ausländer ohne Bleiberecht abschieben, wenig erbaut: „Die Länder machen ihren Job“, sagte Maier dieser Zeitung. Das Mitte Januar vom Bundestag beschlossene Rückführungsverbesserungsgesetz, auf das auch der SPD-Bundesvorsitzende vor wenigen Tagen verwies, bringe zwar einige Erleichterungen in den Abschiebeverfahren. „Der große Durchbruch ist das aber nicht“, so Maier. So könne ein Bundesland allein die Bereitschaft des Herkunftslandes zur Aufnahme seiner Staatsbürger nicht wesentlich beeinflussen. „Letztlich ist hier der Bund gefragt“, spielt der Thüringer Innenminister, der im November den zentralen Bereich „Ausländer- und Asylrecht“ aus dem Ressort von Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) übernahm, den Ball an die Adresse des Bundes zurück. Die Weigerung von Herkunftsländern, ihre Bürger zurückzunehmen, ist einer der Gründe für das häufige Scheitern von Rückführungen.