Erfurt. Die Anlaufstelle „Faire Mobilität“ berät ausländische Menschen, die in Thüringen arbeiten, damit Unwissen und Abhängigkeiten nicht von Arbeitgebern ausgenutzt werden.

„Weibliche Mitarbeiterinnen erklären, dass im Moment keine Schwangerschaft vorliegt.“: Was nach einem Relikt aus alten Zeiten klingt, ist ein Satz aus einem aktuellen Arbeitsvertrag, der beim DGB-Bildungswerk Thüringen in der Anlauf- und Beratungsstelle „Faire Mobilität in Thüringen“ vorliegt. Die Kolleginnen dort beraten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Ländern wie Rumänien, Polen und Bulgarien, die nach der EU-Freizügigkeitsregelung in Thüringen einen Job ausüben.